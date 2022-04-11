Огидний епізод у бразильському футболі: DT дав головний приклад суддею лінії, і клуб звільнив його

Технік дає голову прикладом до лінії судді

Бразильський клуб Deportivo Ferroviaria оголосив про припинення контракту свого тренера Рафаеля Соріано за те, що він дав шапку суддею лінії в матчі за регіональний чемпіонат штату Еспіріто Санто.

Організація повідомила в заяві, що «з огляду на те, що сталося, тренер був відсторонений від клубу» і що він «відкидає будь-які види насильства, будь то фізичне, словесне, моральне чи емоційне, переважно проти жінок».

«Ми солідарні з помічником арбітра Марсіеллі Нетто і робимо себе доступними для того, що потрібно», - додали в ноті клуб.

Агресія, імідж якої мав широкий вплив на соціальні мережі, відбулася в неділю вдень у чвертьфінальному матчі так званого чемпіонату Капіксаби в невеликому містечку Нова Венеція і в якому Деспортіво Ферровіарія був ліквідований падінням 3-1 проти клубу Nova Venecia, який просунулися до півфіналу.

Незадоволений рішенням арбітра свистіти в кінці першого тайму, коли його команда збиралася зробити кутовий удар, Соріано вторгся в суд стадіону «Зенор Педроса» разом з кількома його гравцями, щоб вимагати пояснень від арбітра Артура Гомеса Рабело.

Після обговорення з арбітром і коли він збирався покинути суд, тренер очолив суддю в обличчя, що принесло йому негайне вигнання. Соріано заперечувала, що вчинила напад, приписувала плутанину аварії і сказала, що суддя хоче скористатися ситуацією через її статус жінки.

«Якщо ви скажете, що я напав на вас, ми підемо до поліцейського відділення. Давайте подивимося, якщо я напав на вас, а якщо ні, то подачу до суду на вас. Вона каже, що я напав на неї. Брехня. Вона каже це, тому що вона жінка. Вона намагається скористатися ситуацією, тому що вона жінка», - кричав тренер, покинувши поле до телебачення Educativa do Espírito Santo.

Нова Венеція, команда, яка увійшла до півфіналу після перемоги, також випустила реліз про те, що сталося на їхофіційному акаунті в Instagram: «Немає виправдання нападу. Особливо, коли ви боягузливо звертаєтеся до жінки. Немаєзначення, чи народилися ви в інший час. Немає значення, звідки ви родом. Ви весь день розмовляєте по телевізору, в Інтернеті, куди б ви не пішли. Тому ми вважаємо, що до боротьби з насильством щодо жінок слід ставитися дуже і дуже суворо».

«Ми не тільки відмовляємося від огидного і боягузливого ставлення, але й очікуємо і вимагаємо покарання тренера у всіх сферах, щоб подібні дії ніколи не повторилися, не тільки на футбольному полі, а в кожному сегменті нашого життя», - сказав він.

Федераціяфутболу штату Еспіріту Санто повідомила, що відкрила розслідування і що вона суворо застосовуватиме відповідні санкції. Федерація заявила у своїй записці, що «відмовляється від будь-якого акта насильства» і що вона надасть свою повну підтримку судді.





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