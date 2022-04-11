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Понеділок 11 Квітень 2022
Україна

Огидний епізод у бразильському футболі: DT дав головний приклад суддею лінії, і клуб звільнив його

Наприкінці першого тайму Рафаель Соріано вийшов на поле, докорив арбітра і побив Марсіеллі Нетто перед вигнанням

Newsroom Infobae

11 Квітень 2022
Технік дає голову прикладом до лінії судді

Бразильський клуб Deportivo Ferroviaria оголосив про припинення контракту свого тренера Рафаеля Соріано за те, що він дав шапку суддею лінії в матчі за регіональний чемпіонат штату Еспіріто Санто.

Організація повідомила в заяві, що «з огляду на те, що сталося, тренер був відсторонений від клубу» і що він «відкидає будь-які види насильства, будь то фізичне, словесне, моральне чи емоційне, переважно проти жінок».

«Ми солідарні з помічником арбітра Марсіеллі Нетто і робимо себе доступними для того, що потрібно», - додали в ноті клуб.

Агресія, імідж якої мав широкий вплив на соціальні мережі, відбулася в неділю вдень у чвертьфінальному матчі так званого чемпіонату Капіксаби в невеликому містечку Нова Венеція і в якому Деспортіво Ферровіарія був ліквідований падінням 3-1 проти клубу Nova Venecia, який просунулися до півфіналу.

Незадоволений рішенням арбітра свистіти в кінці першого тайму, коли його команда збиралася зробити кутовий удар, Соріано вторгся в суд стадіону «Зенор Педроса» разом з кількома його гравцями, щоб вимагати пояснень від арбітра Артура Гомеса Рабело.

Після обговорення з арбітром і коли він збирався покинути суд, тренер очолив суддю в обличчя, що принесло йому негайне вигнання. Соріано заперечувала, що вчинила напад, приписувала плутанину аварії і сказала, що суддя хоче скористатися ситуацією через її статус жінки.

«Якщо ви скажете, що я напав на вас, ми підемо до поліцейського відділення. Давайте подивимося, якщо я напав на вас, а якщо ні, то подачу до суду на вас. Вона каже, що я напав на неї. Брехня. Вона каже це, тому що вона жінка. Вона намагається скористатися ситуацією, тому що вона жінка», - кричав тренер, покинувши поле до телебачення Educativa do Espírito Santo.

Нова Венеція, команда, яка увійшла до півфіналу після перемоги, також випустила реліз про те, що сталося на їхофіційному акаунті в Instagram: «Немає виправдання нападу. Особливо, коли ви боягузливо звертаєтеся до жінки. Немаєзначення, чи народилися ви в інший час. Немає значення, звідки ви родом. Ви весь день розмовляєте по телевізору, в Інтернеті, куди б ви не пішли. Тому ми вважаємо, що до боротьби з насильством щодо жінок слід ставитися дуже і дуже суворо».

«Ми не тільки відмовляємося від огидного і боягузливого ставлення, але й очікуємо і вимагаємо покарання тренера у всіх сферах, щоб подібні дії ніколи не повторилися, не тільки на футбольному полі, а в кожному сегменті нашого життя», - сказав він.

Федераціяфутболу штату Еспіріту Санто повідомила, що відкрила розслідування і що вона суворо застосовуватиме відповідні санкції. Федерація заявила у своїй записці, що «відмовляється від будь-якого акта насильства» і що вона надасть свою повну підтримку судді.


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