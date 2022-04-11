Daddy Yankee оголосив три нові дати в Мексиці для свого останнього туру

El artista puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

DaddyYankee відкрив нові дати для свого міжнародного туру La ultima vuelta , включаючи концерти вТіхуані, Веракрус і Канкуні .

Цього квітня 10 Daddy Yankee випустив новий модельний ряд дат для свого прощального туру і здивував своїх шанувальників у Мексиці, додавши нові місця в республіці. З показів, які вже були заплановані в Мехіко, Гвадалахарі, Монтерреї та Нижній Каліфорнії, зараз є такі 21 листопада в Тіхуані, 2 грудня у Веракрусіта 4 грудня в Канкуні.

Поки що ніяких дат попереднього продажу та продажу квитків не оголошено, оскільки в оголошенні читається лише «скоро».

Este es el nuevo cartel de los conciertos de Daddy Yankee (Foto: Daddy Yankee)

Раніше підтверджені дати були на Baja Beach Fest на пляжахРосаріто, в Нижній Каліфорнії,14 і 21 серпня;24 листопадавМонтерреї;26 листопадавГвадалахарі, а датаМехіко була змінена з 2 грудня на 29 листопада. Для останнього місця продажу квитків не оголошено.

Квитки на шоу в Монтерреї та Гвадалахарі будуть продаватися через сторінку Funticket з 13 квітня о 10:00. Промо-сторінка вже поділилася цінами на квитки.

Precios para los boletos de Monterrey (Foto: Facebook/Fun Ticket)

Концерт у Монтерреї відбудеться на бейсбольному стадіоні Монтеррей, El Palacio Sultan, а найменш дорогі квитки будуть від 590 песов найдальшому районі від сцени, а найближчі, що стоять, становитимуть 2 490, без урахування плати за обслуговування.

Подія Гвадалахари відбудеться на стадіоні 3 de Marzo , найдешевші квитки - 790 песо , тоді як найдорожчі - 2490 песо, що стоять , а місця в коробках - 2890 песо .

Precios para los boletos de Guadalajara (Foto: Facebook/Fun Ticket)

Квитки на Baja Beach Fest тепер продаються через веб-сайт фестивалю і на кожні вихідні квитки варіюються від429 песо до 369 песо, без урахування зборів за обслуговування та податків.

Той факт, що Big Boss оголосив нові дати свого останнього туру в Мексиці, зробив це тенденцією в соціальних мережах, оскільки після 28-річної кар'єри 20 березня він оголосив про вихід на пенсію з музичної індустрії.

Daddy Yankee вважається одним з піонерів реггетону , оскільки вже більше трьох десятиліть він консолідовує теми, які є темами міського жанру, такі як Petrol , Dura, Ella Me Rise, серед інших.

Daddy Yankee agradeció a sus fans el apoyo y se despedirá a lo largo de este año (Foto: EFE/Thais Llorca) EFE

Через відео, яке він розмістив на своєму акаунті YouTube, співак подякував своїм шанувальникам за підтримку протягом усієї кар'єри та оголосив, що він піде на пенсію зі сцени назавжди, не перед тим, як попрощатися зі своєю аудиторією з La última vuelta World Tour.

«Сьогодні я нарешті бачу мету. Самеви дали мені ключ, щоб відкрити двері і зробити цей жанр найбільшим у світі, це найбільшийскарб, який я можу мати в своїй кар'єрі, я завжди працював, щоб не підвести вас, не шукати проблеми з великою дисципліною», - сказав він у своєму відео під назвою Нарешті я бачу мету.

Окрім концертів, які він запропонує, він також попрощатиметься зі сценами з альбомом Legendaddy.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: