Чилійський песо веде регіональний спад у міру падіння міді: Andes FX

(Bloomberg) - Чилійський песо є найгіршою латиноамериканською валютою в понеділок, оскільки трейдери продовжують коригувати позиції помірним центральним банком, тоді як інфляція прискорюється, а спалах ковідів у Китаї загрожує стримувати попит на експорт міді країни.

Чилійськавалюта ослабла на 0,6%, понад 100-денну ковзну середню, що може спричинити зупинки, якщо перерва рівня підтвердиться. Ковзна середня була найсильнішим технічним показником на чилійському ринку за останні роки.

Чилійськийпесо в цьому місяці знецінилося на 3,9%, що є найгіршими показниками серед 24 основних валют на ринку, за якими слідує Bloomberg після угорського форинту.

Мідьсьогодні знизилася на 1%, оскільки найбільший спалах covid-19 у Китаї за два роки продовжує поширюватися, незважаючи на тривале блокування 25 мільйонів жителів Шанхаю. Обмеження зважують на економіку і надалі затьмарюють товарний прогноз.

Волатильністьміді залишається під контролем, але потенційний розпродаж може збільшити проблеми з чилійськими активами, оскільки високі ціни на сировинні товари є однією з причин надходження капіталу до країн Південної Америки в першому кварталі року.

Більшпомірний тон Центрального банку Чилі після збільшення ставок на 150 базисних пунктів минулого місяця також сприяє негативному сприйняттю, оскільки інфляція не демонструє ознак уповільнення. Чилі ІСЦ у березні досяг 9,4% порівняно з оцінкою 8,7% та 7,8% раніше.

Дворічніставки свопу Чилі, які затонули коментарі центрального банку після останнього рішення про ставки, виросли на 80 базисних пунктів за останні п'ять сесій, а також розширюють варіацію на 7 базисних пунктів у понеділок.

Надумку економістів LarrainVial, песо має знецінитися до 850 до долара до кінця цього року, на думку економістів LarrainVial, і вважають, що одним з основних ризиків є складання нової Конституції.

Колумбійськийпесо зміцнився на 0,2% і був найкращим показником латинської Америки в понеділок, незважаючи на 4% падіння нафти в Лондоні. Оператори привели корпоративні записи в якості причини чудової продуктивності, оскільки протягом вихідних не з'явилося значних новин.

Колумбійськавалюта залишається обмеженою між ключовим рівнем 3 730 песо за долар та 200-денною ковзною середньою - 3,865 песо за долар, оскільки розрив нижньої межі діапазону минулого тижня не зміг створити бичачий імпульс.

Перуанськесонце спрямовувалося вниз, відповідно до негативного сприйняття в регіоні, тоді як популярність президента Кастільо знаходиться у вільному падінні на тлі зростання інфляції та масових заворушень.

Опитуванняпоказало, що майже дві третини виборців вважають, що вони повинні піти у відставку. Кастільо щойно уникнув своєї другої спроби імпічменту і намагався керувати на тлі постійних політичних проблем.

ПрезидентКонгресу Перу Марія Альва заявила журналістам, що законодавці готові назвати дострокові загальні вибори. Незважаючи на це, сонце зберегло більшу частину 7,8% приросту, що зробило його четвертою найкращою валютою ринку, що розвивається цього року.

(Деяка інформація надходить від трейдерів FX, знайомих з транзакціями, які попросили не ідентифікувати, оскільки їм заборонено говорити публічно.)

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Davison Santana - стратег FX, який пише для Bloomberg. Спостереження, які він робить, є його власними і не мають на меті бути інвестиційними порадами.

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