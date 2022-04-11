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Понеділок 11 Квітень 2022
Україна

Карлос Ігнасіо виправдав відео, де Сільвія Піналь дезорієнтується в інтерв'ю

Відео було опубліковане в соціальних мережах програмою «De Primera Mano» і швидко позиціонувало себе в тренді соціальних медіа.

Newsroom Infobae

11 Квітень 2022
Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Протягом першого тижня квітня в соціальних мережах було розповсюджувалося відео, яке позиціонувало себе в тренді соціальних медіа, після того, як перша актриса Сільвія Пінальзнову з'явилася на телевізійних камерах, щоб оголосити про своє повернення на сцену.

Однак відео, яке швидко перейшло на всіх веб-сайтах, стало тенденцією через критику, яку отримав аудіовізуальний матеріал, транслюваний вечірньою програмою Imagen Televisión, De Primera Mano.

Колега мексиканської актриси Карлос Ігнасіо, з яким вона братиме участь у виставі Caperucita: Що з вашою бабусею! ,Порушив тишу після тисяч критичних зауважень, отриманих у соціальних мережах.

«Сільвія хотіла закрити свій театральний цикл, це було єдине, що їй потрібно було зробити, дитячий театр, і тому її заохочували робити спектакль, і тому ми написали її спеціально для неї», - сказала вона на каналі YouTube Деларосатв.

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano
Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

«Того дня, особливо Сільвія не спала, вона провела нічний кашель, тому ми сказали їй, ми скасували все, «Ні в якому разі, якщо конференція вже є, я йду», і вона з'явилася на конференцію», - згадала вона.

Пізніше 72-річний мексиканський комік зазначив, що Сільвія Піналь відволікалася, оскільки у неї є мікрофон, і що вона повністю зосереджена на лібрето, як вона вказувала у відео DPM .

«На конференції це було дуже добре, а потім почалися надмірності кашлю, але ми підійшли до офісу, щоб прочитати лібрето, і це було живим посиланням. Сільвія принесла свого суфлеру, вона концентрується на чомусь одному», - сказав перекладач, який брав участь у «сім'ї десяти».

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana
Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

Щодо чуток про те, що Сільвія Піналь втрачає пам'ять, Карлос Ігнасіо зізнався, що їй важко працювати, але це щось нормальне для її віку: «Це залежить від віку та здібностей, які ви втрачаєте, вона не втрачає пам'яті, що трапляється, це те, що їй важко».

Нарешті, виконавець, який подарує життя Лютому Вовку в театральній постановці, повторив , що перша 90-річна мексиканська актриса стабільно під час інтерв'ю у питаннях охорони здоров'я і що незабаром вони зможуть побачити її повністю під час постановки, яка також керується ним.

«Сільвія Піналь робить дуже добре, і саме так ви збираєтеся побачити його в п'єсі. Я не чув співрозмовника і зосередився на читанні її сценарію. Це займає тисячу інтерпретацій, але це дуже добре, буде краще», - додав він для каналу YouTube.

Реакція мексиканського актора була обумовлена звинуваченнями, які були роздуті в соціальних мережах, крім моментів, які зробили деякі артисти, таким був випадок відомого виконавця Едуардо Еспанья, який використовував свій акаунт у Twitter і зазначив своє невдоволення показу першої актриси таким чином.

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake
Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

«Дуже поганий смак викрити таку даму, як Сільвія Піналь, і задавати їй лякаючі питання. Мені здається відсутність поваги, журналістського бачення і здорового глузду. З усією повагою», - сказав один із головних героїв серіалу Televisa Vecinos.

Це було наприкінці грудня, коли Сільвію Піналь виписали з приватної лікарні в Мехіко, після того, як її прийняли на позитивний тест на COVID-19, про це повідомила дочка гістріоніста Сільвія Паскель.

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