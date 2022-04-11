Карлос Ігнасіо виправдав відео, де Сільвія Піналь дезорієнтується в інтерв'ю

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Протягом першого тижня квітня в соціальних мережах було розповсюджувалося відео, яке позиціонувало себе в тренді соціальних медіа, після того, як перша актриса Сільвія Пінальзнову з'явилася на телевізійних камерах, щоб оголосити про своє повернення на сцену.

Однак відео, яке швидко перейшло на всіх веб-сайтах, стало тенденцією через критику, яку отримав аудіовізуальний матеріал, транслюваний вечірньою програмою Imagen Televisión, De Primera Mano.

Колега мексиканської актриси Карлос Ігнасіо, з яким вона братиме участь у виставі Caperucita: Що з вашою бабусею! ,Порушив тишу після тисяч критичних зауважень, отриманих у соціальних мережах.

«Сільвія хотіла закрити свій театральний цикл, це було єдине, що їй потрібно було зробити, дитячий театр, і тому її заохочували робити спектакль, і тому ми написали її спеціально для неї», - сказала вона на каналі YouTube Деларосатв.

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

«Того дня, особливо Сільвія не спала, вона провела нічний кашель, тому ми сказали їй, ми скасували все, «Ні в якому разі, якщо конференція вже є, я йду», і вона з'явилася на конференцію», - згадала вона.

Пізніше 72-річний мексиканський комік зазначив, що Сільвія Піналь відволікалася, оскільки у неї є мікрофон, і що вона повністю зосереджена на лібрето, як вона вказувала у відео DPM .

«На конференції це було дуже добре, а потім почалися надмірності кашлю, але ми підійшли до офісу, щоб прочитати лібрето, і це було живим посиланням. Сільвія принесла свого суфлеру, вона концентрується на чомусь одному», - сказав перекладач, який брав участь у «сім'ї десяти».

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

Щодо чуток про те, що Сільвія Піналь втрачає пам'ять, Карлос Ігнасіо зізнався, що їй важко працювати, але це щось нормальне для її віку: «Це залежить від віку та здібностей, які ви втрачаєте, вона не втрачає пам'яті, що трапляється, це те, що їй важко».

Нарешті, виконавець, який подарує життя Лютому Вовку в театральній постановці, повторив , що перша 90-річна мексиканська актриса стабільно під час інтерв'ю у питаннях охорони здоров'я і що незабаром вони зможуть побачити її повністю під час постановки, яка також керується ним.

«Сільвія Піналь робить дуже добре, і саме так ви збираєтеся побачити його в п'єсі. Я не чув співрозмовника і зосередився на читанні її сценарію. Це займає тисячу інтерпретацій, але це дуже добре, буде краще», - додав він для каналу YouTube.

Реакція мексиканського актора була обумовлена звинуваченнями, які були роздуті в соціальних мережах, крім моментів, які зробили деякі артисти, таким був випадок відомого виконавця Едуардо Еспанья, який використовував свій акаунт у Twitter і зазначив своє невдоволення показу першої актриси таким чином.

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

«Дуже поганий смак викрити таку даму, як Сільвія Піналь, і задавати їй лякаючі питання. Мені здається відсутність поваги, журналістського бачення і здорового глузду. З усією повагою», - сказав один із головних героїв серіалу Televisa Vecinos.

Це було наприкінці грудня, коли Сільвію Піналь виписали з приватної лікарні в Мехіко, після того, як її прийняли на позитивний тест на COVID-19, про це повідомила дочка гістріоніста Сільвія Паскель.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: