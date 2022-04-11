Бруно Пачеко говорить з приховування: З моєю правдою деякі будуть врятовані, інші впадуть

Колишнійгенеральний секретар Паласіо де Гобьерно , а сьогодні втікач від правосуддя Бруно Пачеко висловився від приховування і сказав, що не буде здаватися справедливості, оскільки вважає процес проти нього несправедливим і що його життя в небезпека. Чоловік, розслідуваний прокуратурою за передбачуваний злочин загострення змови у злочинній організації, не був там протягом двох тижнів, коли проти нього наказали попередній арешт разом з іншими залученими до справи Таратаміст.

«Як я збираюся взяти досудове ув'язнення, якщо це щось несправедливе. Якя збираюся правильно, якщо збираюся викрити своє життя. Вонинавіть поставили ціну на мою голову. Як я можу повернутися додому, якщо будь-який божевільний може забрати моє життя», - сказав він у відеодзвінку, зробленому минулого четверга команді програми Punto Final.

Він також сказав, що, оскільки він був прийнятий до програми « Найбільше бажаних » і що він запропонував 30 000 підошви для інформації про його Місцезнаходження, він отримав численні загрози, але також пропонує від «силових груп» заявити по лініях деяких версій, які ускладнили б уряд.

«Зараз я отримую не тільки загрози, але й пропозиції. Єлюди, які наближаються до бажання змусити менеробити заяви, які дадуть підставу певній групі всіх просторів, які розділив уряд», - сказав він, додавши, що з часом він оцінить, чи виявляє він, хто пропонує йому пропозиції свідчити в певний шлях до прокуратури.

Бруно Пачеко говорить з приховування.

ДЕЯКІБУДУТЬ ВРЯТОВАНІ, ІНШІ НЕ БУДУТЬ

Крімтого, що стосується оголошення, яке він зробив, коли він ще не був втікаючим, що він мав намір співпрацювати з системою правосуддя Вінуточнив,що це не означає, щостане ефективним співробітником, оскільки, за його словами, він не скоїв жодного злочину. Однаквін запевнив, що скаже правду, коли прокурор попросить його заяви, і що деякі можуть тому впасти.

«Для того, щоб бути ефективним співробітником, я повинен скоїв злочин або вчинив корупційний акт, і я цього не зробив. Тому я не можу бути ефективним співробітником. Алея можу допомогти справедливості, кажучи правду. І якщо з правдою, що я збираюся сказати , що деякі будуть врятовані або залишиться якась, на жаль, це буде так », - сказав він.

«Якщо в будь-який час я (використав) своє право мовчати, це було через стратегію оборони, тому що потрібно було знати, як далеко йдуть розслідування », - додав він.

БруноПачеко не уточнив, кого не врятують його заяви , але запевнив, що, коли прокурор закличе його надати інформацію, він зробить це і скаже правду.

36МІСЯЦІВ ПОПЕРЕДНЬОГО УВ'ЯЗНЕННЯ

Варто відмітити, що 7 квітня прокуратура вимагала 36 місяців превентивного утримання під вартою для семи розслідуваних за передбачуваний злочин загострення змови в організації злочинної, в контексті справи Децентралізованого Провіаса (Пуенте Тарата III). У розпорядження входить колишній секретар Офісу президента Бруно Пачеко.

Запит був зроблений п'ятим управлінням Другої корпоративної прокуратури, що спеціалізується на злочин корупції посадових осіб в Лімі на чолі з прокурором Карлою Зекенарро Монж. Досліджуванимиособами, включеними до слідчого порядку, є:

1. Колишній генеральний секретар урядового палацу Бруно Пачеко Кастільо.

2. Колишній директор Provías Децентралізований Віктор Вальдівія Мальпартіда.

3. Чиновник цього суб'єкта Едгар Варгас Мас.

4. Бізнесмен Замір Віллаверде Гарсія.

5. Бізнесмен Луїс Карлос Пасапера Адріанзен.

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