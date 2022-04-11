Брітні Спірс оголосила, що вагітна

Britney Spears y Sam Asghari en la premiere de "Once Upon a Time In Hollywood", Los Ángeles, EEUU, 22 julio 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

«Я взяв тест на вагітність і буду народити дитину», - оголосилаБрітні Спірс в понеділок зі свого акаунта в Instagram. Поп-зіркаочікує своєї першої дитини з моделлю та актором Семом Асгарі, з яким вона заручилася минулого року.

Пара, яка познайомилася на зйомках музичного кліпу для «Партії сплюдень» у 2016 році, оголосила про свої весільні плани у вересні 2021 року після майже п'яти років знайомств.

Асгарі попросив свою дівчину одружитися з ним у особняку співачки з кільцем, яке має 4 каратний алмаз і вигравіруваний всередині «Леона», тому що це прізвисько, яке він називає її. Їх заручини відбулося на тлі юридичної битви співачки, щоб відновити контроль над своїм життям та маєтку на 60 мільйонів доларів. Йогоопіка офіційно закінчилася в листопаді.

Американська співачка раніше була одружена з танцівницею Кевіном Федерлайн, з яким вона ділиться своїми дітьми 16 років Шона Престона та Джейдена Джеймса. Він також мав короткий союз зі своїм другом дитинства Джейсоном Олександром всього за 55 годин у 2004 році.

Спірс висловила бажання одружитися і мати більше дітей під час слухання 23 червня. Перед суддею вона сказала їй, що хоче створити сім'ю зі своїм партнером, але що батько цього не дозволить.

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