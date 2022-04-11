Бето да Сільва відповів на шанувальника, що він назвав його «тронко» в Instagram

БетоДа Сільва знову забив перемогу вУніверситеті Сезара Валлехо 2:0 проти «Спортинг Кристал » за 9 тур Ліги 1 . Незважаючи на це, футболіст не перестає отримувати погані коментарі від шанувальників і знайшов час, щоб відповісти тому, хто назвав його «стовбуром».

«Як погано повинно відчувати, що команда б'є вас з дев'ятьма гравцями, і крім того, стовбур Beto 'забиває гол», - прокоментував один користувач у публікації, який не очікував, що «поет» вінгер відповість на нього. «Заздрість вбиває», - написав він.

«Я думав, що він буде поранений під час святкування», - написав ще один шанувальник, але з поганим написанням. Отже, «Бетото» сказав йому наступне: «Навчіться писати, тоді ти думаєш».