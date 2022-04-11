Щонайменше 24 загиблих на Філіппіні через зсуви та повені

La Policía Nacional de Filipinas indicó anoche que, según los datos preliminares recabados gracias a las comunicaciones internas, al menos 375 personas han perdido la vida a lo largo de las islas por donde transitó Rai, el tifón más mortífero en años en llegar al país. EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Щонайменше24 людини загинули в результаті зсувів і повеней на центральних і південних Філіппін, влада заявила впонеділок, після того, як шторм залишив сильний дощ і порушив подорожі перед великодніми святами.

Більше 13 000 людей повинні були сховатися в екстрених центрах, коли тропічний шторм потрапив в країну в неділю, повідомляє національне агентство з катастроф, затоплення будинків і полів і спричиняє скорочення доріг та електроенергії.

ПровінціяЛейт (центр) була найважчим ударом, а зсуви залишили 21 мертвим у чотирьох місцях, повідомив AFPRhyse Austero, чиновник міста Байбай.

Троє інших людей загинули на острові Мінданао, на півдні, повідомляє національне агентство катастроф.

Фотографії, розміщені на Facebook та перевірені AFP, показують кілька будинків, похованих у грязі до даху в Бунзі, одному з постраждалих міст провінції Лейте.

«В одному селі стався обвал і інших жертв, на жаль, теж змили хвилі», - розповів в ефірі радіостанції DZBB лейтенант поліції Йоемен Колладо. «Було щонайменше шість зниклих без вісті, але їх могло бути і більше».

Берегова охорона, поліція та пожежники врятували деяких сільських жителів у затоплених громадах, в тому числі деяких, які опинилися в пастці на їхніх дахах. У центрі міста Себу школи та роботи були призупинені в понеділок, і мер Майкл Рама оголосив стан лиха, щоб дозволити швидке звільнення надзвичайних коштів.

Щонайменше20 штормів та тайфунів щороку вражають Філіппіни, головним чином під час сезону дощів, який починається приблизно в червні. Деякі шторми вдарили навіть під час палючих літніх місяців в останні роки.

НаціяПівденно-Східної Азії схильна до стихійних лих також розташована в Тихому «Вогненному кільці», де відбувається багато світових вивержень вулканів та землетрусів.

(З інформацією від AFP та AP)

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