«Всі наші молитви виходять до нашого чемпіона світу Фредді Рінкон»: реакції після аварії колишнього футболіста

Колишнійфутболіст Фредді Рінкон зазнав серйозної дорожньо-транспортної пригоди в перші години понеділка , коли автомобіль, в якому він їхав, зіткнувся з автобусом, що належить компанії масового транспорту МІО.

За інформацією клініки Імбанако, колишній гравець прибув до центру з допомогою травми з важкою черепно-мозковою травмою і його стан дуже критичний.

Світ не був чужим до нинішньої ситуації Колоса Бонавентура, особливо гравців команд, де він грав у своїй кар'єрі, і вони висловили свою підтримку як гравця.

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Одним з перших, хто прокоментував аварію Фредді Рінкон, був Хорхе ель Патрон Бермудес через його офіційний акаунт у Twitter.

El ex jugador se pronunció a través de las redes sociales. Tomado de @patronbermudez

Так само коринтяни Бразилії, де Фредді Рінкон грав між 1997 і 2000 роками, також надіслали повідомлення через свої соціальні мережі.

El equipo donde fue figura el 'Coloso de Buenaventura' se pronunció a través de las redes sociales. Tomado de @Corinthians

Зі свого боку, Реал Мадрид Іспанії через свій акаунт у Twitter надіслав повідомлення, що бажає якнайшвидшого відновлення колишньої Америки з Калі.

El club 'Merengue' también se pronunció en las redes sociales ante el accidente de Feddy Rincón. Tomado de @@realmadrid

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