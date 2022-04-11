Жінку, яка викрала і вбила неповнолітнього в Тультітлані, засудили до 101 року в'язниці

Fotografía que muestra una camioneta blindada(i), resguardada desde donde un comando armado y policías se enfrentaron, en la ciudad de Irapuato, del estado de Guanajuato (México). EFE/ Str

Суддя штату Мексика засудив жінку 101 рік ув'язнення за вбивство дитини до дев'яти років , а також за викрадення іншої дворічної дівчинки ; події, що сталися в муніципалітеті Тультітлан у 2009 році .

Генеральнапрокуратура штату Мексика (FGJEM) оголосила про засудження жінки, ідентифікованої як Ненсі Нава Торрес , яка була засуджена 24 лютого:

«Ненсі Нава Торрес була засуджена до 101 року та дев'яти місяців в'язниці після того, як Генеральна прокуратура штату Мексика (FGJEM) акредитувала її причетність до злочиніввбивства та незаконного позбавлення волі, потерпілої двома неповнолітніми, у цьому муніципалітеті (Tultitlán) у 2009 році», - сказав агентство.

Як повідомляє FGE, жінка увійшла до будинку, розташованого на вулиці Валле-де-Браво в районі Солідарідад Терсера Сеччіон, в Тультітлан, де « її здивувала 9-річна дівчинка, яка виступила проти того, щоб вона взяла сестру, однак Нава Торрес взяла молоток, яким вона побила 9-річну дівчинку років, тим самим заподіюючи йому смерть».

Вбивши неповнолітнього, жінка викрала 2-річну дівчинку, яку вона перевезла до штату Керетаро; факти, про які повідомляли родичі обох жертв, які були сестрами.

La menor de 9 años fue asesinada con un martillo (Foto: Europa Press) Europa Press

Після отримання скарги Державна прокуратура об'єднала папку розслідування злочинів кваліфікованого вбивства, незаконного позбавлення волі та хабарництва. Тому вони видали ордер на арешт проти жінки, яка була захоплена і згодом прийнята до Центру пенітенціарної та соціальної реінтеграції в Незахуалькойотль.

Жінказалишалася в попередньому ув'язненні близько 13 років, не отримавши вироку, оскільки вона була захоплена в 2009 році і отримала вирок до початку 2022 року, що Соціальному представництву вдалося перевірити її участь у насильницьких діях, вчинених у штаті Мексика.

Цієї неділі, 10 квітня, також було оголошено арешт передбачуваного фемініциду Вікторії Гваделупе, 6-річної дівчини, яку вбили у своїй колонії за два дні до відкриття її тіла владою штату Керетаро.

Генеральна прокуратура штату Керетаро повідомила, що 26-річного чоловіка, особистість якого була зарезервована, був прийнятий до Сересо Сан-Хосе-ель-Альто, де він залишиться у попередньому ув'язненні, оскільки наглядовому судді попросять пов'язати його з судом за злочини, звинувачувані в його.

La mujer estuvo en prisión sin sentencia durante 13 años (Foto: EFE) EFE

Таким же чиномагентство оголосило, що тіло неповнолітнього було знайдено загорнутим пластиком у вільній партії біля Пасеос-дель-Маркеса Фрачонаміенто, де вона жила зі своєю сім'єю.

За день до оголошення арешту передбачуваного злочинця державні органи провели обшук у 12 з 198 відомств , що входять до Кондомініуму Мороса, оскільки була отримана розвідувальна інформація, яка вказувала на присутність особи, відповідальної за злочин в цьому районі.

Вікторія Гваделупе повідомила, що зникла безвісти в середу, 6 квітня близько 17:15 годин після того, як вона пішла в магазин канцелярських товарів і ніколи не повернулася, тому жителі району розпочали пошукові бригади, що призвело до розслідування місцевою прокуратурою.

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