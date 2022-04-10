Відео: Тривожна травма Флабяна Лондоньо може залишити його більше місяця, не граючи з Ріверп Плейт

Колумбійський нападник дуже сильно впав на розколотий м'яч і міг зламати комір/ (Twitter: @TNTSportsAR)

Колумбійська обіцянка в аргентинському футболі та Рівер Плейт Флабіан Лондоньозлякався тренерського штабу River Plate, який залишився без іншого нападника у своєму реєстрі професійних гравців, що перебувають у розпорядженні тренера Марсело Галлардо.

На жаль, молодий спортсмен з Антіокії зазнав драматичного падіння в розкол м'яча, коли 41-а хвилина протистояння турніру резерву аргентинської професійної футбольної ліги між River Plate і Аргентинцями Юніори пройшла вранці цієї суботи, 9 квітня.

Лондонпрактично жив мрією з Ріверпплейт. Всередині команди мільйонерів минулого тижня був відібраний та зареєстрований 21-річний чоловік для участі в дебюті конмеболу Лібертадорес 2022 року клубу роджібланко проти Аліанса Ліми в Перу.

Однак, враховуючи безперечну власність таких гравців, як Джуліан Альварес, Есек'єль Барко, Матіас Суарес або Браян Ромеро, кавові виробники довелося почекати трохи довше, щоб зайняти місце в першій команді.

Стратег річки, Марсело Галлардо, знає умови, які він має, і що за допомогою метра та 80 сантиметрів у висоту він може запропонувати аргентинській команді в повітряній атаці. Останній підпис Лондоньо був 10 травня 2021 року, а його трудові відносини з Річкою узгоджені до 31 грудня 2024року, тому команда бачить колумбієця як гравця з довгостроковим потенціалому конкурентному проекті нового покоління гравців, що виходять з академії мільйонерів.

Найбільш тривожним на даний момент є травма уродженця Ебехіко, Антіокії, який мав дуже погане щастя розбити свою людство на тіло іншого гравця, який був стеження, що призвело до падіння і зіткнення з землею, що впливає на його голову і праве плече.

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Настільки шокуючим був удар, що колумбійський баран ледь зміг рухатися і звиватися від болю в правій руці, залишаючись кілька хвилин на траві, поки медичний персонал перевірив його, щоб побачити, як його підняти, не порушуючи падіння і травми.

Зі сльозами на обличчі після шокуючого падіння Флаб'ян був знятий з поля після протоколу медичної допомоги, навіть з пов'язкою на голові, щоб уникнути компрометуючих ударів в цю область свого тіла.

Після того, як лікарі поговорили з ним, гравець встав і оголошений наступальний варіант для команди Буенос-Айреса. Маючи практично нерухому руку, картина досить бентежить, оскільки все, схоже, свідчить про те, що Лондоньо Бедоя переніс зламану ключицю, незважаючи на те, що досі немає офіційного медичного звіту, опублікованого командою.

Ось як колумбійський спортивний журналіст Pipe Sierra розбив новину зі свого акаунта в Twitter:

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