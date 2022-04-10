До тюрми псевдоніма Відверто кажучи, передбачуваний неповнолітній рекрутер дисидентів FARC

04/09/2020 Colombia.- Capturado 'Álvaro Boyaco', un líder de las disidencias de las FARC acusado de la muerte de líderes sociales. El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez, ha asegurado este miércoles que el narcotráfico "no puede ser un patrón para explicar" los casi 250 asesinatos de antiguos guerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

Вранці суботи, 9 квітня, Генеральній прокуратурі вдалося отримати гарантійний суддя, щоб призначити заходи гарантії в тюремному центрі, проти відверто Гомеса Яри, псевдоніма Відверто, який був би рекрутером неповнолітніх підструктури Хорхе Брісеньо Суарес дисидентів FARC.

Слідчий орган завірив, що доказовий матеріал, поданий до суду, міг показати, що цей чоловік, мовляв,пообіцяв вивчати і працювати дітей і підлітків, щоб притягнути їх до злочинної діяльності. Також будуть докази його причетності до нападів і вбивств проти членів силових структур.

Розслідування показало б, що жертви цього персонажа були зосереджені на муніципалітетах департаменту Мета. Серед злочинної діяльності, яку мали б здійснювати неповнолітні, буде збір вимагання, продаж та обіг наркотичних засобів, а також транспортування зброї та вибухівки.

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Ця людина нібито зв'язався з дітьми та підлітками в Мета і шляхом обману переконав їх увійти до кримінальної структури для здійснення незаконних дій, таких як збір здирства, продаж наркотичних засобів, перевезення зброї тощо.

Коли йому вдалося змусити неповнолітніх погодитися відправитися в партизанські табори, пізніше псевдонім відверто піддав їх загрозами і агресіями, щоб вони не втекли. Зіншого боку, прокуратура мала б докази того, що сьогодні підсудний вбив двох молодих людей, які перебували в комерційному закладі в Бразилії, в Ла-Урібе (Мета) 22 липня 2018 року.

У своєму бюлетені 43457 суб'єкт повідомив, що захисник мирної угоди був одним із відповідальних за теракт на транспортний засіб, де мобілізували десять членів сил безпеки. Ця подія була б представлена в Ла-Урібе 1 грудня 2018 року. Післявибуху заряду двоє формених чоловіків були сильно поранені.

За ці події прокурор Спеціалізованого управління проти кримінальних організацій звинуватив відверто Гомеса Яру у злочини: посилене вбивство, незаконне вербування, концерт для вчинення посиленого злочину та тероризму. Підсуднийбув захоплений у артикульованій роботі прокуратури, Національної армії, ВПС Колумбії та Національної поліції.

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Зі свого боку, Офіс омбудсмена підкреслив у своєму першому звіті 2022 року, поданому 11 лютого, що з березня 2020 року на сьогоднішній день є повідомлення про 114 випадків примусового набору, використання та використання дітей та підлітків у військових цілях.

Для прокуратури дисиденти FARC є злочинною групою з найбільшою кількістю зареєстрованих справ. 68,3%подій були б пов'язані з їх структурами. Утой час як ELN записує 6,5 відсотків випадків, в той час як 4,7 відсотка відносяться до загонів самооборони і 8,4 відсотка для інших незаконних збройних формувань.

Відділамиз найбільшою кількістю зареєстрованих випадків є Какета (33), Каука (18), Антіокія (9), Путумайо (10) та Толіма (8). Крімтого, 24 відсотки жертв належать до етнічного населення; 4 відсотки до населення африканського походження і 20 відсотків для корінних народів. І з усіх випадків 83% траплялися в сільській місцевості.

Поки у 2022 році було видано два ранні попередження, пов'язані з цим ризиком, у Путумайо та Вальє-дель-Каука. «Ми розуміємо, що саме життя дівчаток і хлопчиків позбавлені можливості здійснення своїх мрій. Держава, сім'я та суспільство повинні бути віддані тому, щоб вони не могли продовжувати бути жертвами насильства та особливо вербування, що є однією з найбільш аберантних форм поведінки, вчинених проти дітей у нашій країні», - сказав омбудсмен Карлос Камарго у презентації цього звіту.

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