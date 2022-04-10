Так зробив Наїро Кінтана на першому етапі турецького туру

Закінчивши четверте місце в загальному заліку Туру Каталонії пару тижнів тому, Найро Кінтана повернувся до дії цієї неділі на першому етапі Туру Туреччини , який зіграв понад 202 кілометрів між Бодрумом і Кушадаси.

Австралієць Калеб Еван (Lotto Soudal) взяв перемогу після вражаючого визначення спринту, обігравши бельгійського Джаспера Філіпсена (Alpecin-Fenix ) і співвітчизника Кадена Гровза (Team BikeExchange-Jayco).

Зі свого боку, Найро, який починає як один із сильних кандидатів на звання в загальному заліку, протягом дня не зазнав невдач, тому він зміг закінчити на 14-му місціз тим же часом, що і основний склад. Однак слід зазначити, що перші три бігуни, які перетнули фінішну межу, отримали бонус в десять, шість і чотири секундивідповідно.

Caleb Ewan, ganador de la etapa 1 del Tour de Turquía 2022. Foto: Lotto Soudal

Інші колумбійські велосипедисти, такі як Jhojan García (Caja Rural) та Дейер Кінтана (Arkéa Samsic), втратили п'ять секунд основній групі. Тим не менш, вони грають роль драгарних у своїх відповідних дружин.

День відпочинку складався з шести вершників: Халіл Доган (Bike Aid), Бурак Аба (Spor Toto Велоспорт команда), Авраам Стокман (Saris Rouvy Sauerland), Джулен Ірізар (Країна Басків), Джонатан Кларк (дика природа покоління Pro Cycling) та Віталій Бутс (Sakarya BB Pro Team). Однак вони були вражені взводом з 34 кілометрами.

Американець Шон Беннетт (China Glory) спробував остаточну атаку з 14 км ліворуч, але полювали на завершальній стадії дня.

Другий етап відбудеться цього понеділка з маршрутом 156,4 км між містами Сельчук та Алачати . Основним викликом дня буде порт третього класу в четвертому кварталі маршруту: «Climb Prime» з 3,8 км при середньому нахилі 5,2%.

Perfil de la etapa 2 - Tour de Turquía 2022

У попередньому перегляді конкурсу Найро сказав, що його макет відповідає підготовці, який він потребує для Тур де Франс: «Я збираюся відкрити Тур Туреччини, але і цю країну. З іншого боку, я бачив гонку багато разів на телебаченні, особливо на гірських сценах. Підйомиприємні, довгі і ідеально підходять до мого профілю».

«Я сподіваюся бути в хорошому стані і добре одужав. Нажаль, після Вольта Каталонії, я захворів. У мене була лихоманка протягом декількох днів, але зараз у мене все добре. Я сподіваюся, що в цьому Турне Туреччини 2022 буде хороший рівень, щоб я міг конкурувати в загальному заліку», - сказав він у заявах офіційних ЗМІ команди.

Нарешті, велосипедист боясенсів пояснив, що намір полягає в тому, що команда також може боротися в упаковці: «Колектив Arkéa-Samsic, який бере участь у цьому змаганні, також дозволить Nacer Bouhanniграти свою карту на етапах спринтера. Коженбуде до ваших послуг в той час. Наша мета — досягти успіху для команди з Nacer, але на гірських етапах я сподіваюся сяяти».

1. Калеб Еван (Австралія/Лотто Судал) - 4:38:15 ″

2. Джаспер Філіпсен (Bélgica/Альпесін-Фенікс) - m.t.

3. Каден Гровз (Австралія/Team BikeExchange — Jayco) - m.t.

4. Денні ван Поппель (Нідерланди/Бора-Бора — Хансгрохе) - m.t.

5. Рік Забель (Німеччина/Ізраїль - Premier Tech) - m.t.

14. Наіро Кінтана (Колумбія/Аркеа-Самсіч) - m.t.

45. Джхоян Гарсія (Колумбія/Кая сільська - Страхування) - 0:05 ″

54. Дейер Кінтана (Колумбія/Аркеа Самсік) - 0:05 ″

1. Калеб Еван (Австралія/Лотто Судал) - 4:38:05 ″

2. Джаспер Філіпсен (Бельгія/Альпесін-Фенікс) — 0:04 ″

3. Каден Гровз (Австралія/Team BikeExchange - Jayco) - 0:06 ″

4. Денні ван Поппель (Нідерланди/Бора-Бора - Хансгрохе) - 0:10 ″

5. Рік Забель (Німеччина/Ізраїль — Premier Tech) - 0:10 ″

14. Наїро Кінтана (Колумбія/Аркеа-Самсік) - 0:10 ″

45. Джхоян Гарсія (Колумбія/Кая сільська - Страхування) - 0:15 ″

54. Дейер Кінтана (Колумбія/Аркеа Самсік) - 0:10 ″

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