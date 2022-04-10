Вони звинувачують Маріо Дельгадо у скоєнні виборчого злочину, запрошуючи людей голосувати у фургоні

МаріоДельгадо, лідер Морени,запропонував принести комбі людей, які хотіли проголосувати за скасування мандатної консультації, подію,яку він розмістив у соціальних мережах фотографії, на яких його можна побачити за кермом транспортного засобу, в якому їхали виборці.

Цю акцію критикували різні опоненти, а також Едмундо Якобо Моліна, відповідальний секретар Національного виборчого інституту (INE), який вказав, що ця подія може бути класифікована як виборчий злочин.

Слід зазначити, що, на думку Виборчої прокуратури, деякі діяння, в яких партійні чиновники можуть вчинити виборчий злочин, є:

- Тиск або спонукання виборців голосувати або утримуватися від голосування за кандидата, політичну партію чи коаліцію, в день виборів або на один із трьох днів, що передують обранню;

-проведення або розповсюдження виборчої пропаганди протягом дня виборів;

-Розкрадання, знищення, зміна або неправильне використання виборчих документів або матеріалів;

- перешкоджати нормальному проведенню голосування або подальших дій без обґрунтованої причини, або з цією метою чинити насильство на посадових осіб виборчого процесу;

-Під час підготовки до виборів або в день голосування запитувати голоси за виплату, обіцянку грошей, винагороду або будь-який інший розгляд;

-приховувати, змінювати або заперечувати інформацію, юридично необхідну компетентним виборчим органом

-Використовувати рахунки-фактури або документи, що підтверджують витрати політичної партії чи кандидата, змінюючи реальну вартість товарів або послуг, що надаються.

@mario_delgado

Під цими аргументами деякі користувачі мереж звинуватили Маріо Дельгадо у «перенесенні» людей на консультацію, яку просуває президент Андрес Мануель Лопес Обрадор. Слідзазначити, що INE визначає цю консультацію як «інструмент участі, який вимагається громадянамидля визначення дострокового висновку у виконанні особи, яка займає Президентство Республіки».

Сьогодні вранці, після голосування в мерії Iztacalco, Маріо Дельгадо розкритикував INE, назвавши тіло «обманом».

Це у відповідь на заяву Лоренцо Кордови, президента INE, який заявив у неділю, 10 квітня, що «незважаючи на інтенсивну кампанію мазків, яка була пропагована проти влади, мексиканське суспільство знову присвоїло це безпрецедентне здійснення участі громадян», і додали, що люди довіряють «своїй виборчій владі».

@mario_delgado

Він також закликав політичних акторів поважати участь громадян, а також дії посадових осіб опитування, незалежно від того, виступають вони за або проти здійснення. Так само він попросив виборців повідомити та задокументувати будь-які виборчі правопорушення, які відбуваються протягом дня.

«Поважайте закони (...) Громадянам задокументуйте будь-який виборчий злочин і повідомте про це. У інформаційну епоху чітери та шахраї завжди будуть виявлені»

Зцієї причини Дельгадо сказав пресі, що INE розмістив лише один у трьох ящиках, що ускладнює голосування громадянам, і стверджував, що це показало «хто такі шахраї».

«Люди організували себе, щоб мати можливість голосувати саме через цю складність, що з кожних трьох ящиків є лише одна, але люди там», - додав він, що «Мексика ніколи не залежала від виборчої влади» і прокоментував, що він буде підтримувати людей, які хочуть піти і голосувати з тих пір були сектори, де опитування знаходилися далеко від місця проживання виборців.

При цьому Маріо Дельгадо заперечував, що там були які - те карети: «Тепер виявляється, що організовані люди захоплюються», - відповів він.

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