Сага про неправдиву злочинність Чарльза Каллена, медсестри, яка вбила понад 300 людей і прибуде на Netflix

Історії серійних вбивць часто переконливі. Ці тривожні персонажі оселилися в колективній уяві і популярній культурі як захоплюючих реальних монстрів, чиї потрясіння і жахливі злочини є улюбленим матеріалом в документальних фільмах, детективних серіалах або фільмах жахів.

Це випадок Чарльза Каллена, медсестри, яка вбила понад 300 людей у Сполучених Штатах, чиє життя, злочини та поліцейські полювання збираються увічнити у фільмі, що випускається Netflix, під назвою «Хороша медсестра», і в якому будуть представлені виступи Джессіки Частейн та Едді Редмейн, два важковаговики від лауреатів вистави премії «Оскар».

Редмейн, освячений за його неймовірну роль у «Датській дівчині», яка принесла йому статуетку «Кращий актор Кіноакадемії США», зіграє стурбований і жахливий характер Чарльза Каллена, який далеко не прийняв присягу лікарів Гіппократа, щоб зберегти життя і здоров'я своїх пацієнтів, був присвячений вбивству їх від лікарні до лікарні під час кар'єри 16 страшних років.

Eddie Redmayne interpretará a Charles Cullen en una próxima película sobre el asesino en serie producida por Netflix. REUTERS/Caitlin Ochs REUTERS

Протягом 80-х і 90-х Каллен мав свій основний час дій, стрибаючи з лікарні в лікарню між Нью-Джерсі і Пенсільванією, залишаючи після себе слід мертвих людей, які вводили смертельні дози ліків, які їм не потрібні.

Поки ще немає більших подробиць про сюжет фільму, наскільки біографічним він буде або він буде прив'язаний до реальної історії цього серійного вбивці, не ризиковано сказати, що матеріалу достатньо, щоб розповісти переконливу історію.

Життятравм

Чарльз Едмунд Каллен народився 22 лютого 1960 року в Вест-Оранжі, штат Нью-Джерсі. Його батько, Мем Каллен, був водієм шкільного транспорту, а мати - домогосподаркою.

Чарльз був восьмою і останньою дитиною в шлюбі, і з самого раннього віку йому довелося боротися зі смертю. Лише через 7 місяців після народження батько помер, тому йому довелося вирости без фігури батька, що сприяло його стану психічної нестабільності.

У 1969 році, коли йому було всього 9 років, Чарльз вперше спробував покінчити життя самогубством, використовуючи хімічні речовини, які вкрав зі своєї шкільної лабораторії. За життя він намагався покінчити життя самогубством принаймні 20 разів.

Каллен виріс по сусідству з робітниками і працівниками глибоко католицької сім'ї, маючи «жалюгідне» дитинство згідно з його власними висловлюваннями. Окрім смерті батька, у 1977 році, коли йому було 17 років, його мати померла в дорожньо-транспортній пригоді за участю сестри, втратою, яка призвела до відмови від навчання та через рік зарахована до Військово-морського флоту США.

Charles Cullen trabajó como enfermero por 16 años en 10 hospitales diferentes en los que dejó una macabra estela de muertes.

Там він був закріплений в Корпус підводних човнів і служив в секції балістики і ракет на борту УСС Вудро Вілсон, досягнувши рангу боцмана третього класу в операційній команді ракет «Посейдон».

До тих років ознаки психічного розладу вже почали помітними у Чарльза, виділяючи кілька дивних епізодів, таких як колись він одягався в зелену хірургічну форму, одягнувши маску та латексні рукавички, які він викрав з аптечки корабля, щоб здійснити свою нічну зміну.

При цьому він був переведений на корабель постачання USS Canopus, який служив там до тих пір, поки його не виписали за медичними показаннями 30 березня 1984 року. Засвої шість років у військово-морському флоті Чарльз сім разів намагався самогубство.

Медсестравбивця

Сестринське життя Каллена почалося в 1987 році, коли він вступив до школи медсестер на схилі гори і отримав свою першу роботу в медичному центрі Сент-Варнави в Нью-Джерсі.

Того року він також одружився на Адрієнні Тауб, з якою у нього буде дві дочки. Здавалося, що він нарешті поставив своє життя на слід, але психічні епізоди продовжували траплятися, все більш екстремальні, підживлюються його вживанням наркотиків та алкоголю, як колись ножиці застрягли в голові, в іншій спробі взяти власне життя.

Працюючи в Святому Варнаві, Чарльз скоїв своє перше вбивство. Це сталося 11 червня 1988 року, і жертвою став Джон У.Єндо, місцевий суддя, який був прийнятий до відділення невідкладної допомоги після перенесеної алергічної реакції на препарат крові і який був введений медсестрою з летальною дозою ліків, яка врешті-решт вбила його.

Через роки Каллен зізнається, що на цій першій роботі він вбив 11 людей, включаючи хворого на СНІД, який передозував інсулін.

У січні 1992 року вбивча медсестра звільнилася з роботи, так само, як органи лікарні почали розслідувати, хто відповідав за зміну внутрішньовенних мішків з рідиною пацієнтів.

En 2003 fue finalmente arrestado mientras comía en un restaurante.

Звідси Чарльз Каллен застосовував би однакову схему до всіх своїх злочинів. Він поїхав працювати в лікарню, скориставшись потребою медперсоналу, який існував у країні протягом цих років, та кількома попередніми оглядами, які вони робили для найму, а потім вибравши своїх жертв та дозування їх препаратами, такими як дигоксин (препарат для людей з проблемами серця) або інсулін у летальному дози. Коли підозри з'ясувалися проти нього, він кинув і шукав іншу роботу.

Ось так він прибув до лікарні Уоррена в Філліпсбурзі, штат Нью-Джерсі, де вбив трьох літніх жінок з високими дозами дигоксину. Одинз них повідомив йому перед смертю, розповівши своїй родині та медичному персоналу, що дивна медсестра впорснула їй щось під час сну, але вони ігнорували її.

Коли він удосконалив тактику вбивства, особисте життя Каллена розпалася. Його дружина Адрієнна розлучилася з ним у січні 1933 року, після численних скарг на домашнє насильство проти нього. Цізвинувачення виявили злого і жорстокого Чарльза, який нападає на його дружину, дочок і домашніх тварин.

Один з них розповідав, як він «грав» з домашніми тваринами, поклавши їх у боулінг-пакети або сміттєві баки, щоб катувати їх, а також описав свою фіксацію на практичних жартах, таких як внесення легкозаймистих рідин у напої людей або вчинення фальшивих дзвінків до похоронних будинків.

Після розлучення Каллен переїхав на квартиру в підвальне приміщення і намагався відмовитися від годуючого життя, але йому довелося платити аліменти на своїх дочок і був змушений продовжувати працювати.

Це тільки погіршило його психічний стан. У березні того ж року у неї був епізод, в якому вона увійшла до будинку колеги по роботі, поки вони та її син спали. Каллен нещодавно зустрічався з жінкою, але достатньо було попросити її вийти за нього заміж, і коли вона відхилила пропозицію, медсестра стала одержимою до того, що його повідомили за домагання та заарештували поліцією.

Та спіраль депресії не тільки принесла йому арешт, але і нову спробу самогубства, за що він був прийнятий в психіатричну клініку на пару місяців. Докінця цього року Каллен намагався покінчити життя самогубством вдвічі більше і вбив іншу людину: Хелен Дін, 91-річну жінку, яка одужала після операції.

Según las autoridades hay 40 víctimas confirmadas de Charles Cullen pero los expertos señalan que por su modus operandi y los registros médicos podrían ser más de 300.

До 1994 року Чарльз працював у новій лікарні Hunterdon Medical Center, в Raritan Township, штат Нью-Джерсі, з його повноцінною ліцензією на медсестер. Три роки він провів там у відділенні інтенсивної та серцевої терапії, а в перших двох, за словами самої медсестри, нікого не вбивав, щось неперевірене, оскільки записи тих років були знищені в 2003 році, коли Каллен був остаточно заарештований.

Він зізнався, що в 1996 році він вбив п'ятьох інших людей після введення їм високих доз дигоксину, а потім залишив роботу, щоб переїхати в іншу лікарню.

У наступні роки він блукав між лікарнями, чи був прийнятий його за депресивні розлади, чи тому, що він отримав якусь випадкову роботу. Він також деякий час був безробітним і збанкрутував.

«Ангел смерті»

Перше свідчення того, що Каллен вбивав пацієнтів, надійшло від медичного обстежувача, який розглянув справу Остомара Шрамм, 78-річного чоловіка, який помер від передозування діоксину, препарату, який йому не потрібен, у грудні 1998 року лікарня Істон у Пенсільванії.

Коронерзаявив, що в лікарні був «ангел смерті» і стали рости свідчення інших працівників про медсестри, що пробирається в кімнати хворих, які пізніше загинули.

Чарльз почав піддаватися впливу, і хоча деякі наважилися вказати або запідозрити його, не було переконливих доказів проти нього.

Дорубежу тисячоліття Каллен пропрацював ще три робочі місця і вбив двох нових жертв. Вінтакож спробував знову вбити себе, задихнувшись димом барбекю, намагаючись, що вимагало втручання поліції.

Неймовірно йому вдалося швидко змінити роботу, хоча куди він приїхав, він так само швидко викликав підозру.

У 2002 році медсестра зі святителя Луки заявила, що колега має дивну поведінку, заходячи в кабінети пацієнта зі шприцами. Така підозра була в тому, що інші медсестри почали стежити за Каллен, повідомляючи поліцію, що в червні того ж року вони знайшли відкриті упаковки препарату, який використовувався для вбивства пацієнтів Дайан Макрелл, 48 років, і Естер Стоунбек, 71 років, в чиїх кімнатах вони бачили Чарльза.

El asesino en serie confesó una gran parte de sus crímenes y dijo que sus víctimas eran personas que debían morir y que los médicos querían mantener vivas y sufriendo.

Це здавалося переконливими доказами, але Каллен зумів ще раз спокусити долю, кинути цю роботу і був найнятий у відділенні інтенсивної терапії медичного центру Сомерсет в Сомервіллі, штат Нью-Джерсі, у вересні того ж року. Тамвін вбив ще вісім пацієнтів, в смузі, з якою він прагнув вилікувати себе від депресії через останні невдалих стосунків.

Смерть Чарльза Каллена нарешті припинилася в грудні 2003 року, коли владі вдалося зібрати достатньо доказів проти нього і заарештувати його за вбивство преподобного Флоріана Галла, а також замах на вбивство Тін Кюсю Хана, обидва з яких були пацієнтами в лікарні Сомерсет, одне з останніх місць де працювала медсестра.

Було виявлено, що Каллен переглядав файли пацієнтів, які не були призначені йому, і запитував препарати для них, які їм не потрібні. Уцьому місці Чарльз вбив 11 інших пацієнтів.

Після арешту вбивча медсестра також зізналася у вбивстві Османа Шрамм, і під час судового розгляду він зізнався у вбивстві 13 пацієнтів і намагався вбити ще двох смертоносними ін'єкціями лише під час свого перебування в лікарні Сомерсет, його останньої роботи.

У наступні роки, або за його власними конфесіями, або поліцейським розслідуванням, 40 жертв були знайдені мертвими від рук Чарльза Каллена під час його 16 років роботи медсестрою в 10 різних лікарнях. Але оцінки від експертів і слідчих у справі поставили загальну кількість їх вбивств більше 300.

Ця скандальна фігура зробить його найпліднішим серійним вбивцею в США кримінальної історії.

Чарльз Каллен, «ангел смерті», проводиться у в'язниці штату Нью-Джерсі, яка відбуває покарання 11 послідовних довічних вироків без права мати право на умовно-дострокове звільнення до 2403 року.

Злочини цієї медсестри вбивця спонукали до введення в дію нового закону в квітні 2004 року в Нью-Джерсі, який вимагає від медичних центрів повідомляти про серйозні помилки в лікуванні пацієнтів і зробити більш широкий фоновий скринінг перед наймом медичного персоналу або медсестер.

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