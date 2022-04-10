Традиційні символи на тканинах, які носила Франсія Маркес

Франсія Маркес вплинула на президентську кампанію кольором. Не тільки їх шкіри, яка привернула увагу афро-колумбійських громад, але і завдяки їх стилю одягу, який виділявся носінням одягу та тканин з довгою та значною історією.

Цей аспект доповнює запропонований нею дискурс для гідності, як визначено лідером, расіалізованими народами та боротьбою із переживаннями колонізації та рабства, щоб викорінити расизм у Колумбії. З цієї причини, згідно з аналізом журналу Cambio, їх одяг є частиною традиції колонізованих популяцій.

За словами дизайнера Естебана Сіністерра Паз, творця Esteban Africa, який радить Маркесу щодо свого гардеробу, кандидатові віце-президенту в основному подобається тканина кенте , яка побудована з тканин різних кольорів, кожна з яких має особливе значення.

Згідно з цитованим журналом, цей тип тканини походить від імперії Асанте в 18 столітті, розташованої на узбережжі Коста-Дорада в Західній Африці. Зсамого початку це була тканина, пов'язана з владою, і після революцій та деколонізацій вона була прийнята для формального вбрання правителів.

У одязі кандидата на віце-президенти Історичного пактувони також виділили тип барвистих текстильних вражень та різноманітних фігур, які також походять у колоніальних популяціях Південно-Східної Азії, під назвою Батік,повідомляє Камбіо.

Традиційний тип тканини в Індонезії, який поширився на Африку завдяки голландським компаніям, які тримали колоніальну силу цієї території, а також поширили її на інший світ, навіть зі створенням нинішнього основного виробника.

Цей ручний метод фарбування індонезійської тканини був з 2009 року нематеріальною культурною спадщиною людства, її походження, хоча він був прийнятий багатьма культурами. За традицією вони супроводжують життя людей, від народження символами на удачу і в момент смерті загорнуті в плащаниці.

Ремісники малюють фігури, які можна використовувати як культурну символіку, європейські квітники, китайські фенікси або елементи індійської, перської або японської культур, воском; він протистоїть барвникам, а потім видаляється гарячою водою, щоб мати можливість друкувати інший колір, поки не будуть досягнуті бажані фігури.

Цетип тканини, яку носить Франсія Маркес, з метою спілкування через одяг, надаючи значення традиціям та прискіпливому підборі кольорів, відповідно до мети, як сказав її дизайнер Пас радіостанції W. «Кольори відіграють фундаментальну роль. Наприклад, коли ми хочемо застосувати силу і передати це, червоний - це ідеал»

Наприклад, жовтий, який був одним із найбільш повторюваних, носився, коли хоче вселити надію, будучи одним із кольорів, який найбільше подобається кандидату, тоді як червоний має більше спільного з силою, яку він хоче генерувати у презентації чи промові.

З цієї причини спосіб одягання Франсії Маркес виділявся як частина представницької пропозиції, в основному населення, яке традиційно виключається або ігнорується, наприклад, чорні меншини, корінні жителі та їх культури.

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