Перший комерційний тестовий політ успішно приземлився в Бояці

Цієї суботи, 9 квітня, колумбійська авіація досягла віхи: після отримання тестової посадки комерційного літака в аеропорту муніципалітету Пайпа (Boyacá) комерційні рейси практично можливі у всіх департаментах країни.

Це ATR-42, модель літака, виробленого у Франції з 1980-х років, місткістю приблизно 42 пасажирів. У Колумбії цей тип літаків експлуатується військово-повітряними силами, державною авіакомпанією Satena і лоу-кост-компанією EasyFly. Літак, який приземлився в Пайпі, належить останній компанії.

Літак приземлився після десятої години ранку в суботу на злітно-посадковій смузі в аеропорту Хуана Хосе Рондона. Це було те, що Фабіо Медрано, мер Пайпи, сказав про подію через свій акаунт у Facebook.

За словами мера Медрано, муніципалітет працює вже два роки над тим, щоб підняти ресурси для розширення злітної смуги, щоб літаки місткістю до 70 пасажирів могли дістатися. До цих пір на трасу Хуана Хосе Рондона прибули лише чартерні рейси. Також необхідно було зібрати інформацію з місцевості, щоб встановити повітряну топографію і забезпечити комфортні і безпечні посадки.

Президент Пайпи все ще не наважується гарантувати, що комерційні рейси негайно дійдуть до муніципалітету Бояка, оскільки коригування все ще очікуються. Наприклад, ще є необхідність придбати штатну пожежну машину і зробити локальний ремонт всередині аеропорту.

Після цього успішного випробування літаки з пасажирами зможуть циркулювати в найближчі тижні.

Департамент Boyacá має кілька зльотних смуг. Насправді аеропорт Густаво Рохас Пінілья в Тунсі, його столиці, був одним з перших повітряних терміналів, відкритих в Колумбії: генерал, який дав йому свою назву, наказав побудувати його в 1953 році, і він відкрився в 1955 році.

Однак аеропорт Тунья проіснував 40 років без операцій через байдужість місцевих лідерів і зовнішнього комерційного тиску; можливо, ті самі, що сприяли обвалу залізничних колій.

Для того, щоб сьогодні відновити аеропорт Тунджа, за словами Алехандро Меджі, директора з інвестицій та торгівлі Міністерства розвитку бізнесу, «розмір злітно-посадкової смуги, яка зараз становить 1000 метрів, доведеться потроїтися. Ідея полягає в тому, щоб досягти понад 3500 метрів через висоту міста».

Аеропорт Альберто Ллерас Камарго, в Согамосо, в даний час працює і приймає чартерні та вантажні рейси, хоча в 80-х роках він отримав комерційні рейси від вимерлих тузів, з аеропорту Ель-Дорадо. «У департаменті також є треки Музо, Ель-Еспіно, Кіпама та Пуерто-Бояка загалом сім», - пояснив чиновник.

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