Євросоюз розгляне санкцію російської нафти і газу в понеділок

FOTO DE ARCHIVO: Tuberías de las instalaciones de aterrizaje del gasoducto "Nord Stream 2" en Lubmin, Alemania, 7 de marzo de 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke

Міністризакордонних справ Європейського Союзу обговорять у понеділок відповідь на вторгнення Росії в Україну та активізацію бойових дій на сході країни, дебати зосереджені на можливих санкціях проти російського газу та нафти.

Такі варіанти, як застосування тарифів на енергію або оплата поставок через трастовий політ над Радою закордонних справ, що проводиться в Люксембурзі, хоча без закритих пропозицій на столі, враховуючи, що двадцять сім все ще далекі від консенсусу, необхідного для введення цих обмежень, підкреслив старший чиновник ТГУ.

Однак, як тільки двадцять сім затвердили перші санкції проти російського енергетичного сектора, з вугільним ембарго в п'ятій партії, прийнятої в п'ятницю, наступним кроком тиску на Володимира Путіна є газ і нафта, ключове джерело виручки для Москви.

Про це висловив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Хосеп Боррелл, який вважає цей захід неминучим і вже сказав, що міністри обговорять це вже в понеділок. «Рано чи пізно я сподіваюся, що швидше це станеться», - сказав він.

Європейські джерела зазначають, що слова Боррелла є прикладом лідерства, і він рухається в межах своєї посади, щоб керувати діями держав-членів, але реальність полягає в тому, що ЄС ризикує порушити єдність, яку вона зберегла до цих пір у відповідь на російську агресію.

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir REUTERS

Середнеохочих країн - Німеччина та Австрія, які відмовилися негайно відрізати поставки, і Угорщина, яка погрожувала накласти вето на будь-яке енергетичне ембарго, заявивши про свій національний інтерес.

Однак у Брюсселі пам'ятають, що обсяг санкцій проти Росії є безпрецедентним і європейський консенсус побудований на льоту. «Консенсус був побудований через це і навчання. Ми не думали, що ми будемо на цьому етапі кілька тижнів тому», - стверджують дипломатичні джерела, які роблять висновок, що майбутні санкції значною мірою залежатимуть від зображень, що надходять з України.

Одниміз прикладів цього є те, що п'ятий пакет санкцій включав в останню хвилину вугільне ембарго за пропозицією Єврокомісії після різанини мирних жителів на околиці Києва, в таких містах, як Буча, був відомий.

Тому необхідно поєднувати реакцію проти російської агресії з інтересами країн-членів, причому кілька, які мають 100% енергетичну залежність, як нагадує високопоставлений чиновник ЄС, який наголошує, що будь-який захід, що реалізується блоком, повинен вразити Росію більше, ніж самі європейські партнери.

Окрім дебатів щодо санкцій, засідання понеділка слугуватиме посиленню ЄС у процесі підзвітності війни в Україні та притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини до відповідальності за свої дії. З цією метою міністри проведуть неформальний сніданок з головним прокурором Міжнародного кримінального суду (ICC) Карімом Ханом, і будуть стурбовані розслідуванням, розпочатим установою.

(З інформацією від Europa Press)

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