6 найпоширеніших помилок серед користувачів при використанні WhatsApp

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Багато користувачів можуть помилятися під час використання WhatsApp і не усвідомлювати цього, тому їм необхідно визнати, що вони зазнають невдачі, і таким чином мати можливість виправити свої звички, перш ніж вони порушують свій обліковий запис.

Важливо, щоб користувачі блокували WhatsApp самостійно зі свого телефону, тому немає ризику, що той, хто тимчасово використовує свій мобільний телефон або знає пароль, зможе отримати доступ до програми та переглядати чати.

Для цього потрібно вибрати Настройки > Обліковий запис > Конфіденційність > Блокування відбитків пальців. Більше не матиме значення, чи залишиться мобільний телефон розблокованим на столі, оскільки не буде ризику когось відкрити додаток для обміну повідомленнями.

Нещодавно WhatsApp додав функцію, яка дозволяє користувачам вибирати, щоб їхні повідомлення автоматично самознищувалися кожні 24 години. Цей режим можна налаштувати так, щоб всі повідомлення зникли, не впливаючи на існуючі розмови.

(Foto: Pixabay)

Крім того, ви можете вибрати, чи зникають повідомлення кожні 24 години та кожні 90 днів. Від вас потрібно перейти в Налаштування > Обліковий запис > Конфіденційність, а потім увімкнути Тривалість повідомлення за замовчуванням.

Варто пам'ятати, що хтось ще може зробити скріншот чату до зникнення повідомлень. У разі обговорення спірної теми з кимось ненадійним, найкраще все відвести від інтернету.

Є лохотрон, який необхідно враховувати. Це кібератака, в якій хтось прагне вкрасти обліковий запис через код підтвердження WhatsApp.

Кібератакуючий надсилає повідомлення, яке позує як друг, який щойно втратив свій обліковий запис, і майже в той же час надходить текстове повідомлення або електронна пошта WhatsApp з кодом підтвердження, який вимагав хакер.

Logo de WhatsApp. (foto: ComputerHoy.com) ComputerHoy.com

Прикидаючисьдругом, він каже, що випадково попросив код підтвердження зі свого номера, і його потрібно відправити шість цифр для відновлення облікового запису. У цьому випадку повинно бути зрозуміло, що ключ надсилається лише тоді, коли в обліковий запис намагаються внести зміни , і що код ніколи не слід ділитися, навіть якщо ви його запросили, оскільки повний контроль над обліковим записом може бути втрачений.

Найкраще переконатися, що не всі мультимедійні файли зберігаються автоматично , щоб сховище телефону не заповнювалося швидко, а якщо ви знаходитесь далеко від дому, щоб служба передачі даних тривала довше. Щоб активувати його, перейдіть в Налаштування > Зберігання та дані, а потім зніміть прапорці для завантаження мультимедійних файлів.

Важливо, щоб користувачі на всіх своїх облікових записах мали двоетапну автентифікацію, щоб хтось не викрав їх. Це додатковий крок для перевірки номера телефону WhatsApp і відвернути хакерів.

Зазвичай люди довіряють один одному і вважають, що вони ніколи не будуть мішенню кіберзлочинця, не знаючи, що всі є хорошою здобиччю, тому більше часу не слід пропускати. Щоб активувати, перейдіть у Налаштування> Обліковий запис > Двоетапна верифікація > Активувати, а потім введіть 6-значний PIN-код, який WhatsApp завжди запитує під час реєстрації номера.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:











