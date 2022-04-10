«Перспективні політики, з випадковою ідеологією та рухомою мораллю»: Хосе Фелікс Лафаурі відправив проти членів Історичного пакту

У регіональних ЗМІ Вангуардія президент Федеган та чоловік одного з найбільш суперечливих сенаторів Демократичного центру Марія Фернанда Кабаль написав колонку думок, де він знову показав свої відмінності з Історичним пактом та його кандидатом у президенти Густаво Петром. Це не перший раз, коли бізнесмен накинувся на політиків, які не згодні з його ідеологічними позиціями.

На думку, Лафаурі починається з запевнення, що союз, де розташовані різні рухи та альтернативні політики, не має критеріїв, отже, він близький до деяких своїх передбачуваних ворогів, оскільки їм не байдуже «про вартість для країни».

«Як група перспективних політиків збирається в «Історичному пакті», з випадковою ідеологією та рухомою мораллю, щоб наблизитися до «сонця, яке світить найбільше» або союзника з «ворогом мого ворога» незалежно від вартості для країни», - читали колумбійські ЗМІ.

Після його введення він починає називати кожного з найбільш визнаних учасників руху, і першим, кого він називає, - Густаво Петро, кандидат у президенти та фаворит у виборчих дільницях, щоб очолити країну протягом наступних чотирьох років. Про сенатора Людської Колумбії, як і в багатьох випадках, аргументом, який він використовував для дискредитації своєї позиції, було його членство в М-19.

Він додав: «Той, хто «ніколи» не отримував гроші під столом, який сьогодні витрачає з показністю перед лицем співучасного мовчання CNE. Петро, призвідник ненависті та насильства; темна рука за Паро та її катастрофічні наслідки. Петро, невдалий колишній мер, який сьогодні хоче дати свій досвід країні».

Потім він згадав Густаво Болівар і зазначив, що завдяки деяким проблемам, пов'язаним з грошима, такими як ухилення та шахрайство, йому вдалося позиціонувати себе як найвищий список руху та виграти свій другий термін як сенатор Республіки. Крім того, вона говорила про П'єда Кордобу, також про обраного конгресмена Історичного пакту, який пов'язаний із розслідуваннями, які вторгаються її з Алексом Саавом, звинуваченим у тому, що він є фронтником Ніколаса Мадуро та режиму Чавісти та звинувачують у тому, що вони є співучасниками у деяких викраденнях FARC.

Далі були Рой Баррерас та Армандо Бенедетті, яким нагадали про свою подорож різними рухами та у справі Бенедетті про розслідування Судом з питань незаконного збагачення. І нарешті він посилався на опори та імена, які приєдналися до політичної кампанії Петра, такі як: Ернесто Сампер, Альфонсо Прада та Хуан Мануель Сантос.

Хосе Фелікс Лафаурі не вперше стикався з Історичним пактом та його представниками, кілька місяців тому відбулася дискусія навколо заяв різних колишніх воєнізників про те, що фермер мав відношення до Сальваторе Манкусо. У той час кандидат в президенти запевнив, що: «Це був його основний спосіб відмивання доларів. Цим вони засудили Колумбію на непродуктивність сільського господарства».

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