На пляжі та вдома противники гребують відкликанням мандата консультації: «також не матері, які голосуватимуть у цьому фарсі»

CIUDAD DE MÉXICO., 29AGOSTO2017.- Javier Lozano Alarcón senador del PAN en conferencia de prensa dió detalles sobre el caso de espionaje en el estado de Puebla. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

З 08:00 в неділю, 10 квітня (і до 18:00), проводиться Консультація відкликання мандату , в якій громадян запитують про те, чи незалежно від того, хочуть, щоб Андрес Мануель Лопес Обрадор рано покинув посаду президента Мексики. Зіткнувшись із навчанням, різні люди, які виступають проти виклику 4T, відреагували, попросивши населення не виходити на вулицю та голосувати.

Протягом дня виборів одним із найактивніших у соціальних мережах на цю тему був Хав'єр Лозано, колишній глава Міністерства праці та соціального забезпечення Мексики, колишній сенатор та колишній член Партії національних дій. Через свій акаунт у Twitter адвокат висміяв відкликання мандату, звинувативши його в тому, що він є обманом.

«Майте дуже хороший день, шановна громада. Бажаю всім щасливої неділі. Я вже знайшов свою коробку і ніяких матерів, які я збираюся голосувати в цьому фарсі. Насправді я далекий від цього (як від коробки, так і від пастки)», - написав він у публікації, яка супроводжується фотографією зсередини будинку, де море видно на задньому плані.

El presidente López Obrador anuló su voto y escribió "Viva Zapata" eb su boleta. Foto: Cuartoscuro Presidencia | Presidencia

Мексиканський політик приділив особливу увагу процесу та конфігурації відкликання мандату з моменту свого створення. У попередні дні Лозано повторив свою незгоду з чинною федеральною адміністрацією, стверджуючи, що чиновники, пов'язані з 4 кварталом, які критикували або вказували на дії Національного виборчого інституту, вониє не що інше, як «шахраї і примітиви». «Вони не втомилися робити раковини з половиною поза законом. Можливо, це скасування - це те, що вони хочуть, тоді жорстоко атакувати виборчий арбітр», - запустив він.

Мар'янаГомес дель Кампо, нинішній член Палати депутатів та частина групи законодавців PAN , які засудилиКлаудію Шейнбаум вГенеральній прокуратурі за нібито вчинення виборчих злочинів, також виступила проти дня голосування.

«Доброго ранку з Мексики, де примха орендаря палацу коштує мексиканцям мільярди песо. Моя повага до чиновників INE, які розігрують його без ресурсів, щоб захистити нашу демократію», - сказав депутат і колишній сенатор.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al realizar su voto. Foto: Cuartoscuro Rogelio Morales | Rogelio Morales

Крім того, він попросив людей повідомити про будь-які порушення, які вони є свідками. «Якщо вони знаходяться близько до ящиків або випадково вони проходять повз і виявляють порушення, порожні коробки, купуючи голоси, несучи тощо, будь ласка, ПОДІЛІТЬСЯ відео та/або фотографіями, не ризикуючи своїм життям, оскільки ви вже знаєте, як вони витрачаються», - закликав він.

Колишня кандидат в президенти в процесі 2018 року Маргарита Завалатакож принизила консультацію. «Для мене сьогодні Вербна неділя. Це завжди був чудовий день для мене і моєї родини», - написав він у своєму офіційному акаунті. Її чоловік і колишній президент країни Феліпе Кальдерон повторив публікації, які вказують на низьку участь громадян та державні суперечки щодо INE.

Однією з найсуворіших критичних зауважень, зроблених в контексті відкликання мандату, виступив Хесус Ортега Мартінес, колишній депутат та колишній президент Партії демократичної революції, порівнюючи поточні вправи з референдумом, проведеним диктатором Франсиско Франков Іспанії в 1966 році. Хоча між одним процесом та іншим мало взаємозв'язку, політик опублікував: «Що говорить воєначальник, що чекає їх; що щось відбувається; що він їх не бачить!».

«Сьогодні ми станемо свідками того, як безсоромне носіння урядами Морени всіх трьох рівнів, федеральними та місцевими депутатами та сенаторами, призведе громадян до державного обладнання, які також підлягають тому, що соціальні програми використовуються для маневрування такого типу дій», - сказав Анхель Авіла Ромеро , також є членом ПРР.

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