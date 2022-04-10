Олаф Шольц пообіцяв Зеленському, що зробить усе можливе, щоб довести до судити військові злочини, вчинені росіянами

German Chancellor Olaf Scholz gestures as he delivers his speech at an election campaign of Schleswig Holstein's Social Democrats (SPD) for the upcoming state elections on May 8, 2022, with top candidate Thomas Losse-Mueller and chairwoman Serpil Midyatli (not pictured), in Luebeck, Germany, April 9, 2022. REUTERS/Fabian Bimmer

Міністр закордонних справ Німеччини Олаф Шольц сьогодні запевнив президента України Володимира Зеленського, що буде докладено всіх зусиль для притягнення до відповідальності винуватців воєнних злочинів, скоєних Росією.

У заяві заступник прес-секретаря німецької виконавчої влади Крістіан Гофманнаголосила, що федеральний уряд разом зі своїми міжнародними партнерами зробить «все від нього залежне для того, щоб злочини невпинно розслідувалися, а злочинці були ідентифіковані для притягнення до відповідальності перед національними та міжнародними судами».

У своїй телефонній розмові з Зеленським, Шольц засудив «огидні військові злочини» , вчинені російськими військами в Бучі та в інших місцях України, висловив свою солідарність з українським населенням і повну підтримку Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини також був поінформований про поточну ситуацію в Україні та переговорний процес між Києвом і Москвою, додали в заяві.

”Tuve una conversación telefónica con Olaf Scholz. Hicimos hincapié en que todos los autores de crímenes de guerra deben ser identificados y castigados. También hablamos de las sanciones contra Rusia, de defensa y de apoyo financiero a Ucrania”, informó Zelenski por su parte en Twitter. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka | AP

Шольц і Зеленський також обговорили варіанти надання подальшої допомоги Україні та домовилися залишатися в тісному контакті, підсумовує він.

»У мене була телефонна розмова з Олафом Шольцом. Ми наголосили, що всі винуватці військових злочинів повинні бути ідентифіковані та покарані. Ми також говорили про санкції проти Росії, оборону і фінансову підтримку України», - повідомив Зеленський у Twitter.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні закликав науковців усього світу досліджувати причини, що підживлюються роками, за його словами, що призвели до звірств, скоєних російськими військами в Бучі.

«Буча не сталося за добу. Багато років російські політичні еліти та пропаганда розпалюють ненависть, дегуманізують українців, виношують російську перевагу і прокладають шлях цим злодіянням. Я закликаю науковців у всьому світі досліджувати, що призвело до Бучі», - пише Кулеба у своєму акаунті в Twitter.

“Según las autoridades de la ciudad, hay en estos momento un total de 360 civiles muertos en Bucha, entre ellos al menos diez niños”, precisó la defensora del pueblo ucraniano. REUTERS/Zohra Bensemra REUTERS

Українська омбудсмен Людмила Денисова повідомила вчора в заяві Facebook, що в Бучі «людей застрелили в пусту» і «катували до смерті не лише дорослих, але і дітей».

Він додав, що, за словами тих, хто вижив, сили чеченського лідера Рамзана Кадірова встановили в своєму штабі «справжню камеру тортур».

«За даними міської влади, наразі в Бучі загинуло 360 мирних жителів, у тому числі щонайменше десять дітей», - сказав він.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна відкрила 5600 розслідувань щодо передбачуваних військових злочинів , скоєних на її території з початку російського вторгнення. Про це в неділю повідомила британському мовникові Sky News генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR La mano de un civil que, según las autoridades ucranianas, murió durante la invasión rusa, se ve en una fosa común en la ciudad de Bucha. REUTERS/Valentyn Ogirenko REUTERS

Назвавши президента Росії Володимира Путіна «провідним військовим злочинцем 21 століття», прокурор стверджував, що визначив 5600 випадків передбачуваних військових злочинів та 500 російських військових злочинців.

Серед інших випадків він говорив про напад, приписаний російській ракеті, на залізничну станцію Краматорська (схід), в якому загинули 52 мирних жителів, в тому числі п'ятеро дітей.

«Це абсолютно військовий злочин», - сказала Венедиктова, стверджуючи, що має «докази» того, що Росія стоїть за нападом. «Ці люди просто хотіли врятувати своє життя, вони хотіли бути евакуйованими», - сказала вона.

Генеральний прокурор подякував прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, який здійснив несподіваний візит до Києва в суботу, під час якого зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та пообіцяв Україні нову зброю.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR Un empleado del servicio funerario se sienta junto a los cuerpos de civiles, recogidos de las calles al cementerio local, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Bucha. REUTERS/Oleg Pereverzev REUTERS

«Те, що зробив Путін у Бучі та Ірпіні, - це військові злочини, які назавжди пошкодили його репутацію» , - сказав Джонсон, посилаючись на два невеликих містечка біля української столиці, які стали символом звірств російського вторгнення.

Зеленськийоголосив минулого тижня про створення «спеціального механізму» для «розслідування та переслідування всіх злочинів окупантів», додавши, що він буде працювати на основі «спільної роботи національних та міжнародних експертів».

(з інформацією EFE та AFP)

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