Олаф Шольц пообіцяв Зеленському, що зробить усе можливе, щоб довести до судити військові злочини, вчинені росіянами

Міністр закордонних справ Німеччини Олаф Шольц сьогодні запевнив президента України Володимира Зеленського, що буде докладено всіх зусиль для притягнення до відповідальності винуватців воєнних злочинів, скоєних Росією.
У заяві заступник прес-секретаря німецької виконавчої влади Крістіан Гофманнаголосила, що федеральний уряд разом зі своїми міжнародними партнерами зробить «все від нього залежне для того, щоб злочини невпинно розслідувалися, а злочинці були ідентифіковані для притягнення до відповідальності перед національними та міжнародними судами».
У своїй телефонній розмові з Зеленським, Шольц засудив «огидні військові злочини» , вчинені російськими військами в Бучі та в інших місцях України, висловив свою солідарність з українським населенням і повну підтримку Німеччини.
Міністр закордонних справ Німеччини також був поінформований про поточну ситуацію в Україні та переговорний процес між Києвом і Москвою, додали в заяві.
Шольц і Зеленський також обговорили варіанти надання подальшої допомоги Україні та домовилися залишатися в тісному контакті, підсумовує він.
»У мене була телефонна розмова з Олафом Шольцом. Ми наголосили, що всі винуватці військових злочинів повинні бути ідентифіковані та покарані. Ми також говорили про санкції проти Росії, оборону і фінансову підтримку України», - повідомив Зеленський у Twitter.
Зі свого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні закликав науковців усього світу досліджувати причини, що підживлюються роками, за його словами, що призвели до звірств, скоєних російськими військами в Бучі.
«Буча не сталося за добу. Багато років російські політичні еліти та пропаганда розпалюють ненависть, дегуманізують українців, виношують російську перевагу і прокладають шлях цим злодіянням. Я закликаю науковців у всьому світі досліджувати, що призвело до Бучі», - пише Кулеба у своєму акаунті в Twitter.
Українська омбудсмен Людмила Денисова повідомила вчора в заяві Facebook, що в Бучі «людей застрелили в пусту» і «катували до смерті не лише дорослих, але і дітей».
Він додав, що, за словами тих, хто вижив, сили чеченського лідера Рамзана Кадірова встановили в своєму штабі «справжню камеру тортур».
«За даними міської влади, наразі в Бучі загинуло 360 мирних жителів, у тому числі щонайменше десять дітей», - сказав він.
ДОСЛІДЖЕННЯ
Україна відкрила 5600 розслідувань щодо передбачуваних військових злочинів , скоєних на її території з початку російського вторгнення. Про це в неділю повідомила британському мовникові Sky News генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
Назвавши президента Росії Володимира Путіна «провідним військовим злочинцем 21 століття», прокурор стверджував, що визначив 5600 випадків передбачуваних військових злочинів та 500 російських військових злочинців.
Серед інших випадків він говорив про напад, приписаний російській ракеті, на залізничну станцію Краматорська (схід), в якому загинули 52 мирних жителів, в тому числі п'ятеро дітей.
«Це абсолютно військовий злочин», - сказала Венедиктова, стверджуючи, що має «докази» того, що Росія стоїть за нападом. «Ці люди просто хотіли врятувати своє життя, вони хотіли бути евакуйованими», - сказала вона.
Генеральний прокурор подякував прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, який здійснив несподіваний візит до Києва в суботу, під час якого зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та пообіцяв Україні нову зброю.
«Те, що зробив Путін у Бучі та Ірпіні, - це військові злочини, які назавжди пошкодили його репутацію» , - сказав Джонсон, посилаючись на два невеликих містечка біля української столиці, які стали символом звірств російського вторгнення.
Зеленськийоголосив минулого тижня про створення «спеціального механізму» для «розслідування та переслідування всіх злочинів окупантів», додавши, що він буде працювати на основі «спільної роботи національних та міжнародних експертів».
(з інформацією EFE та AFP)
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