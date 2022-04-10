Північна Корея вибухнула в США: звинуватила Вашингтон у введенні безпідставних санкцій і образила Байдена

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Північна Корея звинуватила Сполучені Штати у введенні «безпідставних» санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну, а президента США Джо Байдена «старечим старим» через свої державні ЗМІ

Режим Пхеньяна, який раніше критикував Вашингтон за нібито провокування війни в Україні, зазначив, що цей конфлікт «раптово став питанням прав людини», заявивши , що «остаточним невдахою» кризи стануть США.

Коментар думки, опублікований державним агентством KCNA , вказує США та іншим західним країнам як «мізки агресії, яка спричинила насильство, війну, гуманітарну катастрофу та нестабільність» у колишній Югославії, Афганістані та Іраку.

Записка, підписана Кім Мьончолом, який визнаний неофіційним речником Північної Кореї - запевняє, що «воєнні злочини», засуджені міжнародною спільнотою в Україні, «є продуктом політично мотивованого сюжету», щоб «ганьбити іноземний престиж Росії та призвести до краху її режим».

El régimen de Corea del Norte señaló que este conflicto “se ha convertido súbitamente en un asunto de derechos humanos via REUTERS

Він також зазначає, що коментарі Байдена про війну «показують безрозсудність старого, старечого чоловіка» і відомі своїми «помилками», і стверджує, що майбутнє США «виглядає похмурим з таким слабким людиною при владі».

Північна Корея перебуває під широкими санкціями міжнародного співтовариства за свої ядерні та ракетні програми, і в останні місяці вона прискорила свої випробування на зброю, що призвело до посилення тиску на режим на чолі з Кім Чен Ином, але не закриваючи двері до діалогу.

Пхеньян схвалив у січні 2021 року план модернізації озброєнь, який стоїть за останнім збільшенням випробувань снарядів.

Наприкінці березня режим запустив свою першу міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) з 2017 року, і вважається, що незабаром він може вперше за п'ять років знову підірвати атомний пристрій.

СШАпопередили Північну Корею, що її програма запуску ракет матиме «наслідки». Заданимиуряду Джо Байдена, Пхеньян здійснив 13 запусків цього року, три з яких були МБР,з великою дальністю понад 5500 кілометрів.

Високопоставлений чиновник адміністрації пояснив під час розмови з журналістами, що підозрює, що Північна Корея організовує «нові провокації» на цей місяць і заявив, що Вашингтон «готується» до нього за погодженням зі своїми партнерами в Сеулі та Токіо.

«Всі наші дії спрямовані на те, щоб дати зрозуміти Північній Кореї, що її ескалація має наслідки і що міжнародне співтовариство ніколи не прийме свою програму розвитку зброї як нормальну», - сказав він.

Це ж джерело нагадало, що Міністерство фінансів США вже ввело санкції , щоб запобігти доступу Північної Кореї до технологій, які дозволять їй розробити свою ракетну програму.

Чиновник сказав Пхеньяну, що «єдиним життєздатним варіантом є діалог», що Вашингтон не має «ворожого» ставлення до Північної Кореїі що адміністрація Джо Байдена готова «слухати занепокоєння Пхеньяна».

(З інформацією від EFE)

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