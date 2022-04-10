Міграція Колумбії підрахувала, що у вихідні 16 квітня в країну щодня можуть в'їжджати понад 23 000 людей

Міграція Колумбії зазначила, що буде понад 407 000 вітчизняних та іноземних мандрівників, які протягом цього Великоднього сезону перетнуть райони еміграції та імміграції різних міжнародних аеропортів та інших пунктів пропуску імміграції по всій країні.

Колумбійський імміграційний орган наказав збільшити кількість міграційних офіцерів по всій країні на 16%, а в конкретному випадку пункту управління міграцією в Міжнародному аеропорту ЕльДорадо в місті Богота, де очікується, що найбільша кількість мандрівників переїде, це збільшення буде близький до 30%.

Зі свого боку, генеральний директор з міграції Колумбії Хуан Франсіско Еспіноса Паласіос звернувся з особливим закликом до міжнародних мандрівників із сполученнями, а також авіакомпаній, щоб правильно планувати рейси, враховуючи, що вони повинні бути принаймні за три години до цього в міграційних зонах, щоб уникнути недоліки.

Він також підкреслив, що «очікується, що протягом цього Великоднього сезону близько 25 000 неповнолітніх виїдуть з країни, багато з них, без компанії одного або обох батьків. Звідси важливість мати під рукою, крім паспорта дитини та цивільного реєстру, дозвіл на виїзд з країни, наданого батьком, який не подорожує, належним чином автентифікований, і у випадку, якщо батько перебуває за кордоном, цей дозвіл повинен бути оброблений безпосередньо в найближчому колумбійському консульстві».

Однією з рекомендацій, наданих суб'єктом господарювання, є заповнення перед рейсом форми CheckMig, яка є обов'язковою вимогою до поїздки, і її можна знайти на веб-сайті Міграції Колумбії або в різних магазинах мобільних додатків. CheckMig може бути завершена за 72 години до поїздки і до години до поїздки.

А також наявність діючого і діючого паспорта на момент проведення процесу імміграційного контролю. У випадку неповнолітніх, крім паспорта, копія Цивільного реєстру та, якщо потрібно, належним чином завірений або апостильований дозвіл неповнолітнього на виїзд з країни.

Вони підкреслюють, що, якщо ви громадянин Колумбії, старше 12 років, ви використовуєте систему Biomig, яка дозволяє здійснювати процес імміграційного контролю менш ніж за 20 секунд і включений у містах Богота, Медельїн, Картахена та Барранкілья. Крім того, перш ніж подорожувати, не забудьте перевірити з владою країни, в якій ви збираєтеся, вимоги до охорони здоров'я, а також інші чинні норми.

Тим, хто в'їжджає в країну, він рекомендує, якщо вам більше 18 років, пам'ятайте, що ви повинні пред'явити свою карту вакцинації з повним графіком вакцинації. Якщо ви не завершили схему або зробили це менше 14 днів тому, ви повинні пред'явити негативний ПЛР-тест на Covid-19, проведений за 72 години до поїздки або тест на негативний антиген, проведений за 48 годин до польоту.

У той же час завантажте додаток Libertapp з міграції Колумбії з Play Store або App Store та майте під рукою ще один інструмент захисту під час подорожі, завдяки своїй тривожній кнопці, яка надсилає в режимі реального часу ваше місцезнаходження та сповіщення всім національним органам влади.

За даними Групи міграційних досліджень та статистики (GEME), під час Великоднього сезону, який розпочався цієї п'ятниці, 8 квітня, і триватиме до 17 квітня, понад 407 000 національних та іноземних мандрівників увійдуть та виїжджають з країни, з яких понад 209 000 будуть відходити з національної території і близько 198 тис. квитків.

8, 9 і 10 квітня очікується, що найбільша кількість вильотів з країни буде зафіксовано, середньодобовий показник становить близько 24 000 мандрівників. Зіткнувшись із припливом міжнародних мандрівників до країни, Міграція Колумбія підрахує, що у вихідні 16 квітня в країну щодня можуть в'їжджати в країну в середньому понад 23 000 людей.

Улюбленими напрямками колумбійців за кордоном протягом цього великоднього сезону будуть США, Мексика, Панама, Іспанія та Еквадор. Що стосується мандрівників з Венесуели, іноземці з США, Мексики, Перу, Аргентини та Іспанії, як очікується, прибудуть до країни протягом цього великоднього сезону.

За даними Migration Colombia, пункти контролю за повітряною міграцією, які матимуть найбільше пасажирських рухів, - це міжнародний аеропорт Ель-Дорадо у Боготі, де проживає понад 234,000 пасажирів. Аеропорт Хосе Марія Кордова в Ріонегро, де проживає понад 42 тисячі мандрівників. Аеропорт Рафаеля Нуньєса в Картахені з більш ніж 25 000 пасажирів та аеропорт Альфонсо Бонілла Арагон, який обслуговує місто Калі, з більш ніж 24 000 пасажирів.

Що стосується земельних питань, Rumichaca Migration Control Post в Іпіалес, що налічує понад 33 000 мандрівників, очолює список. За ним слідує Пункт управління міграцією в місті Кукута з більш ніж 14 000 мандрівників та Пункт управління міграцією з більш ніж 7000.

Продовжуйтечитати:



