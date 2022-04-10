Реакція Маледжі Рестрепо на передбачуваний поцілунок між Татан Меджією та Аїдою Моралес

Весела сцена була пережита на кухні «Знаменитості Masterchef», коли Татан Месія та Аїда Моралес знялися у веселій сцені на найвідомішій кухні світу Колумбії, після перемоги в одній із викликів. На зображенні, який пройшов через різні соціальні мережі, ви можете побачити мотокросисту, досить шоковану поцілунком, який актриса посадила його дивовижним чином.

«Що вони збираються робити? Ми сказали «цілуй один одного», - сказала Аїда Моралес, коли вона проходила з Татаном Мехією перед журі, пізніше спортсменка коментує: «О! Мій шлюб закінчився, я не думав, що збираюся це зробити», - сказав мотокросіста.

Якою була реакція ведучого? Ну, продовжуючи гумористичний тон ситуації, каленья написала про публікацію, зроблену господарем «Знаменитості MasterChef»: «Про що дізнається в Instagram Клавдії Багами, тепер хто збирається його очистити, ананас, очевидно Татан Меджія».

La reacción de Maleja Restrepo ante supuesta situación romántica entre Tatán Mejía y Aida Morales. Foto: Instagram Foto: Instagram

Ну, через кілька днів після того, що сталося, Малея Рестрепо поділилася своєю реакцією через свої історії в Instagram, але цього разу, як вона взяла ситуацію всередині свого будинку із записом всередині гардеробу, розповідаючи їй «Любов, давай».

І він продовжив: «Як ти клюнув хтось забирав рушник (sic)... Якви клюнули Аїда потім забрати рушник і повісьте його... Дозвольте мені спати на стороні, яку я хочу, і поза цим, він робить мені послугу завтра, а також приносить мені каву так, як мені подобається, а не так, як вам це подобається», тоді як на своєму захисті Татан намагався відповісти ведучому.

На додаток до запитів, викладених вище, ведучий доручив мотокросісті бути обережнішими з волосками, які вона втрачає при голінні, додавши, що вона не носила шкарпетки, щоб висякатися, як це зазвичай.

«Гаразд?» ,сказала Малея Рестрепо, до чого Меджія запитує його знову: «Що ще ти хочеш?» ,У відповідь на його запитання партнер відповідає йому «більше нічого, приходь і дай мені поцілунок».

Осьповний зміст Малея Рестрепо та Татана Меджі :

Пара кухарів знялася на сцені тижня на реаліті-шоу

Варто пам'ятати, що в даний час Малея Рестрепо та Татан Меджія переживають свої дванадцять років сентиментальної історії. Що стосується любовного життя Аїди Моралес, то актриса має залицяння з Фабіаном Копетом Торресом, якого вона нещодавно попередила, що їхні стосунки не почалися під час пандемії, як повідомили деякі ЗМІ.

Що стосується «Знаменитості MasterChef», Меджі та Моралес довелося готувати разом знову і знову, наприклад, з цього приводу, коли вони лестили результати на десерті, який вони подарували, і охрестили назвою «El beso de Miró». Так само кожна людина зуміла виділитися в кулінарній галузі, і можна сказати, що вони є одними з відомих конкурсантів з найбільшими навичками в цій галузі.

З іншого боку, Аїда Моралес відкрила свій перуанський ресторан їжі під час пандемії, який знаходиться в місті Вільявісенсіо і який вона неодноразово рекламувала через свій акаунт в Instagram зі своїм партнером.

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