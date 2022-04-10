Луїс Фернандес Суарес відправив проти FCF: «Вони не вірять у колумбійських техніків»

Ліквідація збірної Колумбії з ЧС-2022 в Катарі принесла з собою велику критику проти кілька гравців в загоні, але також вказує на тренерський штаб, очолюваний Рейнальдо Руеда. Хоча його від'їзд з «Триколор» ще не був офіційним, Колумбійська федерація футболу (FCF) прийме остаточне рішення про це місяць.

У розпал сумнівів щодо нового процесу, який повинен ініціювати команда «Cafetero», колумбієць Луїс Фернандо Суарес, тренер збірної Коста-Ріки, розповів про процедури всередині FCF. В інтерв'ю ESPN Colombia Антіокіан заявив, що лідери не мають довіри до тренерів країни.

«Вони не вірять у нас, це складно, але це правда. Але навіть не для тих, хто має міжнародну популярність, такі як Франциско (Матурана), Ернан Гомес, Хорхе Луїс Пінто, Рейнальдо та Хуан Карлос (Осоріо). Кожен досяг чогось на міжнародному рівні», - сказав Суарес в першу чергу.

Крім того, він дав список інших тренерів колумбійської ліги, які, за його словами, мали б навички перейняти колумбійську команду: «Є також дуже хороші тренери, такі як Альберто Гамеро, Ернан Торрес, Дієго Корредорабо як мій помічник Джон Бодмер. Їхтак багато... вони чудові, і вони дивляться на них, але з деякою зневірою».

«Завжди вважається, що колумбійський тренер - це не добре, і мені здається, що це несправедливо. Логічно, що вони критикують нас, але також добре, що вони визнають у чомусь, що ми маємо здатність», - підсумував він.

El rendimiento de la selección Colombia con Reinaldo Rueda en este segundo ciclo fue del 46,97 %. Foto: REUTERS/Diego Vara

Насправді, неспроможність Колумбії претендувати на чемпіонат світу змусило багатьох спортивних особистостей, від колишніх футболістів до журналістів, згадати періодХосе Нестора Пекермана біля керма «Триколор». За кермом команди «Cafetero» аргентинці встигли претендувати на два чемпіонати світу поспіль (Бразилія 2014 і Росія 2018). Сьогодні він відповідає за збірну Венесуели з довгостроковим проектом.

ЛуїсФернандо Суарес вже має досвід проведення кубків світу. Він спочатку кваліфікував Еквадор у німецькому виданні 2006 року , де він досяг раунду 16, а потім сказав «теперішній» у Бразилії 2014 з Гондурасом. Однак його мета зараз поставлена досягти свого третього чемпіонату світу, але з Коста-Рікою.

«Тікос» буде прагнути стати четвертою командою Concafaf , яка претендуватиме на чемпіонат світу 2022 року в Катарі після того, як вони зіткнуться з Новою Зеландією в міжконтинентальному ремонті, наступного 13 червня або 14 червня в Досі, Катар.

З перемогою над Новою Зеландією Коста-Ріка приєднається до Канади, СШАта Мексикияк команди цієї конфедерації на Чемпіонаті світу.

Останній раз, коли команда Concaf зіткнулася з представником Океанської футбольної конфедерації (OFC) в плей-оф, був у листопаді 2013 року. Утой час Мексика перемогла Нову Зеландію 9-3 на сукупності, щоб забезпечити четверте місце для бразильської події 2014 року.

Costa Rica buscará su clasificación al Mundial en el repechaje contra Nueva Zelanda. Foto: Jhon Duran/CONCACAF JHON DURÁN | STRAFFON IMAGES/JHON DURAN

Посеред великої колоди імен, які звучали, щоб припустити технічний напрямок Колумбії, спортивний журналіст запропонував Суаресу.

«В результаті того, що було зроблено з Коста-Рікою, ми повинні подивитися на це. Ви повинні подивитися на це, ось і все. Оскількитут абсолютне нехтування місцевим і любов до чужої брехні, то я знаю, що їм важко перетравлювати це ім'я та прізвище, але я думаю, що виконавці підтримують це. Два Кубки світу, людина, яка прибуває і перебудовує команду через пряме повідомлення», - сказав він кілька днів тому.

Таким же чином він також включив до своїх варіантів тренера Millonarios Альберто Гамеро, «так багато валять, я люблю, що вони роблять». Це расистська країна, що належним чином продемонстровано. ІГамеро, через зовнішній вигляд, тому що я не знаю... це тому, що він багато потіє, що тому, що він багато потіє, що тому, що у нього на руках багато браслетів. Язнаю, що це турбує багатьох людей, але що ми робимо?» , він уклав.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: