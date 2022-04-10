Судова влада звільняє нав'язування обмеженого виступу на Гвідо Беллідо та Гільєрмо Бермехо

Судова влада відхилила прохання про надання фіскальної заборони з обмеженнями проти конгресменів Республіки Гвідо Беллідо правляча партія Перу Лібре і Гільєрмо Бермехо з Демократичного Перу і наклала їм простий зовнішній вигляд. Обидвапарламентарі розслідуються за передбачуваний злочин проти суспільного спокою у вигляді приналежності до тероризму.

Супрапровінційна прокуратура, що спеціалізується на злочинам тероризму та проти людяності Уануко, на чолі з прокурором провінції Енейдою Агіларсо Соларцано, просила примусові заходи для десяти розслідуваних осіб, включаючи обох конгресменів.

Варто зазначити, що представник прокуратури вимагав заходу появи з обмеженнями для розслідуваного Володимира Серрона Рохаса, Гвідо Бельлідо Угарте, Гільєрмо Бермехо Рохаса, Алекса Піментеля Відаля та Джойс Кірога Варгас.

Він також просив провести попереднє ув'язнення на 18 місяців проти Ана Марії Кордової Капучо, Джона Бенітеса Тангоа, Нестора Вієри Фієстаса, Хайме Лобатон Уільки та Франциско Джара Агірре; за передбачуваний злочин перешкоджання розслідуванню тероризму.

У цьому контексті важливо зазначити, що розслідування передбачуваного злочину приналежності до тероризму здійснюється на підставі звіту поліції, в якому повідомляється інтерв'ю, проведене в травні 2021 року, зі свідком у цьому процесі Едді Вілларроелем Медіною, який потрібно мати знання про передбачуваний зв'язок між Бермехо, Беллідо та Серроном з Сяючою стежкою Долини річок Апурімак, Ене та Мантаро (Vraem) на чолі з братами Кіспеп Паломіно.

У звіті також зазначено, що Вільярроель стверджував, що Бермехо та Беллідо мали прямий контакт з «товаришем Хосе» у похідних таборах Vraem, тоді як Серрон зробив це через людину, пов'язану з їхоточенням, ідентифікованим як Алекс Піментель Відаль.

ГВІДОБЕЛЛІДО КРИТИКУЄ АЛВУ І ЗАКЛИКАЄ ЙОГО ПІТИ У ВІДСТАВКУ З ПРАВЛІННЯ

ГвідоБеллідо зазначив, що «немислимо» Конгрес повинен очолювати Рада директорів, після того, як кілька разів Марія дель Кармен Альва запевняла, що єдиний спосіб досягти стабільності в країні - це безвідклична відставка президента Педро Кастільо.

«Немислимо мати «вакантну» Раду директорів Конгресу, коли вона повинна гарантувати принцип неупередженості, оскільки більшість переважає, яка відкидає вакансію та визнає демократичну перемогу. Пані Марія дель Кармен Альва, я пропоную вам піти у відставку і припинити працювати на перуанців», - сказав Беллідо у твіті .

Як нагадували, Альва Прієто рекомендувала главі держави піти у відставку, щоб віце-президент і міністр розвитку та соціальної інтеграції Діна Болуартевзяли на себе президентство і розглянули питання про завершення терміну або називаючи загальні вибори.

«Ми знаємо, що голосів за вакансію немає. Для вакансії потрібно 87 голосів. З трьома лівими лавками: Вільний Перу, Разом для Перу та Демократичної Перу, є 44 голоси. Президенту не потрібно розмовляти з AP, або APP, або Podemos або Somos. Тільки з цими трьома лавочками зліва не буде вакансії. Єдиний вихід поки що - відставка (Педро Кастільо). Віце-президент (Діна) Болуарте повинен взяти на себе. (Якщо період дотримується або називається аванс виборів), що довелося б проаналізувати її як віце-президент», - сказала вона в інтерв'ю Panamericana Television.

Зі свого боку, Педро Кастільо був оптимістичним під час засідання децентралізованої Ради міністрів у Пуно і заявив, що «маючи віру», що політична криза закінчилася.

«Ми перебуваємо у важкі часи, економічно; я вірю, що цей політичний момент, в який ми були залучені, підійшов до кінця. Ми б досягли набагато більшого прогресу (з урядом), якби в ці місяці нас не розважали марними протистояннями і протистояннями», - сказав президент.

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