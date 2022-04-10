Хорхе Монтоя відповідає своїм критикам: «Мене постійно підтримують люди, пагорби та оточення»

В черговий раз речник народного поновлення Хорхе Монтоя посилавсяна пагорби Ліми та її громадян. Через свій акаунт у Twitter конгресмен відповів на критику проти нього за принизливі коментарі, які він зробив кілька днів тому.

Адмірал сказав, що він має підтримку «людей, пагорбів і їх оточення», які висловлюють це їм особисто і з вулиць. Ось як він применшив негативні коментарі, які він отримує в соціальних мережах.

«Місто, пагорби та їх околиці постійно підтримують мене, і я їм дякую. Твіттер не є ознакою об'єктивної підтримки або відмови, багатьом платять підлеглі інтереси. Я отримую підтримку на вулицях», - написала Монтоя.

Пізніше законодавець небесної лави заявив, що «молиться» за тих, хто постійно нанього нападає. «Я кажу їм, що коли людина вирішує робити все добре, дотримуватися правил, але перш за все бути людиною з принципами і честю, вона прекрасно знає, що бути на хорошому боці непросто, але це необхідно», - сказав він.

МЕАКУЛЬПА

Кілька днів тому Монтоя запропонував свої вибачення за свої висловлювання про людей, які живуть по місту. Як згадується, конгресмен виступав за заходи, накладеного президентом Педро Кастільо, щоб указувати комендантську годину протягом квітня 5, оскільки він мав інформацію про те, що група людей, як вважають, «зійде з пагорбів», щоб грабувати Ліму.

«Захід дуже важкий, дуже різкий, і це було тому, що інформація, яка доступна, якщо вона не дійшла до моїх вух, полягає в тому, що сьогодні вони планували грабувати Ліму, спуститися з пагорбів, щоб грабувати місто не тільки тут, але і в різних частинах країни, але столиця є емблематичним місцем і він повинен бути захищений», - сказав він ЗМІ. преси, поза Конгресом Республіки.

«Це не найкращий час дати йому, а також спосіб, яким йому було надано найкраще, але я думаю, що заходи такого характеру або подібні до цього потрібно вживати, щоб контролювати народний переповнення», - додав він.

Враховуючи це, він вирішив зробити mea culpa: «Дорогі співвітчизники, 5 квітня я дав кілька нещасних заяв, коли я приїхав на конгрес, щоб спробувати повідомити, що місто Ліма збирається побачити можливі порушення, і я згадав, що люди збираються спуститися з пагорбів. Цей вираз було неправильно витлумачено, мій намір не образити нікого. Прошу вибачення за це. Я перебуваю на конгресі, тому що я отримав голос від вас, від людей, які живуть прямо по місту в Сан-Хуан-де-Луріганчо, у Вілья-Марія-дель-Тріунфо в Комасі, в Сан-Мартін-де-Поррес. Я хочу вибачитися перед вами, якщо я змусив вас почувати себе погано щодо моїх виразів».

«Ми підтримали та просували всі ініціативи, щоб оскаржити та осудити непрезентабельним міністрам, яких призначив цей уряд. Як лава і в особистому плані, ми просуваємо президентську вакансію, оскільки це єдиний вихід з цієї кризи, який породив президент Кастільо. Ми ніколи не відмовимося від нашого принципу, захищаючи демократію і свою батьківщину і відібравши її від радикальних і застарілих екстремімів, які керують нами сьогодні», - додав він.

Перш ніж зробити висновок, він запевнив, що прагне боротися за справедливі причини та захищати тих, хто найбільше потребує.

«Наше зобов'язання є і буде до всіх перуанців. Ми завжди будемо захищати права найбідніших та вразливих, тих, хто законно вимагає негайної присутності держави. Моя боротьба і жертва, оскільки Конгрес присвячений співвітчизникам, які мають найменше і які заслуговують на кращу якість життя, з ними це моя вічна прихильність. Хай живе Перу!» ,закінчився.

Конгресмен зробив mea culpa і вийшов вибачитися після нещасних виразів.

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