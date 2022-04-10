JB на ATV: Ділберт Агілар пародійував жорстоке поводження, яке він постраждав на околиці телеканалу

На початку квітня Мілагрос Лейва влаштував незручний інцидент, коли він кричав, щоб автобус Ділберта Агілара був видалений. Цей інцидент був відтворений співаком в JB на квадроциклі. Художник навіть назвав свій транспортний засіб troncomóvil, словом, яке журналіст використовував з цього приводу.

Хорхе Бенавідедес запросив Ділберта Агілара на свою програму, цієї суботи, 9 квітня,. Співак брав участь у послідовності «Trampolín a la champa», де пожартував про те, що сталося з Мілагросом Лейвою. Він навіть пародіював ситуацію з Денні Росалесом, в його характері в «Вієхолета».

«Я приніс свій мобільний багажник», - сказав Ділберт Агілар, використовуючи слова журналіста. «Я хочу знати, хто водій цього trunkmobile!» ,Мілагрос Лейва сказав з цього приводу в принизливо музикантам співака.

«Я не знаю. Опікун сказав мені: «Залишіть там свою машину». І я залишив там свою машину», - відповів камбіамберо Денні Росалес в JB на квадроциклах, породжуючи сміх інших.

Тим не менш, він співав пісню «Unita más». Нарешті, він закінчив свою презентацію, сказавши: «Музика здорова і здорова, здорова».

Як ви пам'ятаєте, Ділберт розповів, що сталося з програмою «Магалі Медіна». «Вона сіла в автобус, щоб кричати на них, гордовитим тоном вона сказала:» Хто такий Ділберт Агілар? Хто ці недоречні? «Він сказав: «Кого ти побив? », - сказав перекладач «Я не хочу, щоб ти знову плакав».

Нарешті, він приступив до вибачення перед журналістом. «Якщо було щось, що вас турбувало, вибачте і вибачте хлопців, але це не тон чи спосіб попросити про послугу», - сказав він.

Щосталося з Мілагрос Лейва?

Програма Magaly Tv: La firme оголосила, щоДілберт Агіларта його музиканти жорстоко поводилися зМілагросом Лейвою, коли автобус групи був припаркований за межами Willax Television .

Згідно з відео та історією самої Магалії Медіни , телеведуча сіла на транспортні засоби групи cumbia, щоб зарозуміло вимагати, щоб вони покинути місце, це тому, що вони перебували на своїй парковці.

Так само репортер програми ATV пішов інтерв'ю у співака cumbia і запитав його, чи правда, що Мілагрос Лейва, коли він був розлючений, почав дивитися на нього перед усіма своїми колегами.

«Він сказав вам, хто ти, кого б'єш?» , вони консультувалися зі співачкою cumbia. «Так, він поставив себе в цей тон. Вона сіла в автобус, щоб кричати (на своїх музикантів) гордовитим тоном», - сказав він .

За словами Ділберта Агілара, господар Віллакса Televisión пішов шукати його після сварки зі своїми музикантами і не вагаючись намагався змусити його відчувати себе неповноцінним, щось на зразок музикантів, які супроводжували його того дня.

«Він сказав мені: «Гей, хто ті неправильно адаптовані» та інші прикметники для моїх хлопчиків. Я нічого не знав, тому що перебував в іншому середовищі. Я нічого про це не знав, я сказав собі, що щось має статися, щоб вони реагували так. І тоді хлопці розповіли мені, що сталося», - сказав він.

В інший час співак cumbia підтвердив, що Мілагрос Лейва не поводився належним чином з ним, незважаючи на те, що він був гостем на телеканалі. «Ні, він отримав... Кого ти побив? Ось так воно йшло», - додав він.

ДІЛБЕРТАГІЛАР ПОЯСНЮЄ, ЧОМУ ВІН ПРИПАРКУВАВСЯ НА ОКОЛИЦІ КАНАЛУ

Щоб уточнити факти, Ділберт згадав, що автобус його групи був припаркований у місці, про яке сказав їй працівник каналу, і що якби вона попросила їх переїхати з сайту доброзичливо, вони зробили б це негайно.

«Опікун поставив нас на те місце, вона повинна була йти добрішим шляхом, як будь-яка фізична особа. Попросіть водія місце для розміщення його автомобіля», - додав він.

«Кого ти побив?» , сказав Ділберт Агілар, як вони кричали на своїх музикантів, щоб залишити громадську стоянку.

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