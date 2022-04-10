У школі в Антіокії учень кидає яйце і рідину своєму вчителю для залучення її уваги

У школі Ернан Вілла Баена , в районі Горетті в Белло, Антіокія, це було зафіксовано, коли студент лопнув яйце в голову через пробудження. Відео, яке перейшло у вірусне і було опубліковане в акаунті Twitter платформи «Доноси Антіоквіа», показує момент, коли студент наближається до столу вчителя, який сидів, наближається, а яйце вибухає в голові.

Вчитель запитав її нападника, чому вона зробила це з нею, і вона відповіла: «Тому що ніхто не запитує мене». Мабуть, вони б дали йому виклик пробудження на його аркуші дисципліни.

Учениця, не задоволена тим, що сталося, вирішила продовжити напад на свого вчителя. Як стався інцидент, потерпіла намагається покинути клас, щоб піти у ванну, щоб видалити залишки яєць, залишених у волоссі, і молодий віктимайзер знову накинувся на неї, спорожняючи рідину, яку вона несла, в термос.

Багато користувачів мережі прокоментували події, які були записані на відео, і відкинули виступ молодої жінки. Крім того, вони попередили, що за це відповідатимуть відповідні батьки.

Зі свого боку, мерія Bello підкреслила хороше управління ситуацією вчителя та додала, що студенту гарантується весь належний процес під час розслідування обставин та чи було більше залучено.

Він також зазначав, що Міністерство освіти повідомило, що про справу повідомили поліції дітей та підлітків, а батьків неповнолітнього викликали для активізації необхідного шляху догляду до сімейного добробуту.

Слід зазначити, що в країні повідомлялося та оприлюднено випадки шкільного насильства, наприклад, до цього року в Медельїні було щонайменше 500 випадків шкільного насильства

Останніми днями Міністерство освіти Медельїна повідомило, що до цих пір цього року зафіксовано щонайменше 500 випадків шкільного насильства, включаючи знущання, сексуальні домагання, кібер-знущання, серед інших.

Для вирішення цієї проблеми, яка зачіпає студентів у 229 офіційних навчальних закладах, 337 приватних та 49 охоплених містом, мерія Медельїна розпочала кампанію «Не торкайтесь вас».

З цією ініціативою адміністрація має намір надати підтримку студентам, які стали жертвами насильства в навчальних закладах міста. Але, крім того, він має на меті забезпечити достатню впевненість дітям та молоді, щоб повідомити про своїх агресорів.

Нарешті, Економічна комісія з Латинської Америки та Карибського басейну (ECLAC) попередила минулого року, що 32% студентів Колумбії повідомили, що знущалися, що це цифра, яка показує серйозні проблеми насильства та знущань, з якими стикаються студенти в країні, і що вони вимагають всебічного догляду за своїми стримування.

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