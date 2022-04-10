У квітковому магазині він зібрав гвинтівки та пістолети-кулемети: вони захоплюють «гуру» зброї Боготи

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Цієї неділі Генеральна прокуратура повідомила про так званого «гуру» зброї Карлоса Альберто Зулуага Аррояве, який буде одним з найбільших виробників та дилерів вогнепальної зброї для злочинних організацій.

Ця людина завершила б майже 15 років у закупівлях, складанні та продажу зброї. Дані свідчать про те, що він нібито отримав гвинтівки, кулемети, гранатомети, серед іншого, які були витягнуті з військових штаб-квартир у Кундінамарці, Толімі та Мета, а також на підпільному ринку.

Мабуть, він готував зброю в майстерні ремісників, де жив, і згодом продав їх структурам «Затоки Клан» в Антіокії та Кордобі, дисидентам FARC в Мета, Какета та Каука; і ELN у південно-західній частині країни.

Крім того, що звернуло увагу в розслідуванні, на думку влади, полягає в тому, що Zuluaga Arroyave нібито продавав зброю паралельно дисидентським групам та ELN в Кауці, щоб протистояти один одному через суперечку щодо шляхів торгівлі наркотиками.

Пістолет «Гуру», як він був би відомий злочинністю, був захоплений разом зі своєю дружиною Розою Хеленою Майєю Рамірес, в районі Нормандії, на заході Боготи. Будівля мала на фасаді комерційний заклад для квіткових композицій. Однак на місці вони знайшли майстерню по збірці зброї і деякі деталі для гвинтівок.

Зі свого боку, прокурор Спеціалізованого управління проти кримінальних організацій звинуватив подружжю такі злочини, як: концерт для вчинення злочинів; виробництво, обіг та носіння зброї, боєприпасів для обмеженого використання, за виключне використання Збройних сил або вибухових речовин; та незаконне збагачення особин. Затримані повинні дотримуватися заходів безпеки в тюремному центрі.

Примітно, що Карлос Альберто Зулуага Аррояве був предметом двох процедур пошуку та пошуку в Боготі, у липні 2020 року. В одному з розглядів у комерційному приміщенні в центрі міста Сан-Андресіто вони вилучили чотири гвинтівки, три гранатомети, 700 частин кулеметів, боєприпасів та 34 '000,000 доларів готівкою; в іншому, що відбувся в районі Тоберін, вони також знайшли гвинтівки та 28'200 000 доларів.

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