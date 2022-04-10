У квітковому магазині він зібрав гвинтівки та пістолети-кулемети: вони захоплюють «гуру» зброї Боготи

Цієї неділі Генеральна прокуратура повідомила про так званого «гуру» зброї Карлоса Альберто Зулуага Аррояве, який буде одним з найбільших виробників та дилерів вогнепальної зброї для злочинних організацій.
Ця людина завершила б майже 15 років у закупівлях, складанні та продажу зброї. Дані свідчать про те, що він нібито отримав гвинтівки, кулемети, гранатомети, серед іншого, які були витягнуті з військових штаб-квартир у Кундінамарці, Толімі та Мета, а також на підпільному ринку.
Мабуть, він готував зброю в майстерні ремісників, де жив, і згодом продав їх структурам «Затоки Клан» в Антіокії та Кордобі, дисидентам FARC в Мета, Какета та Каука; і ELN у південно-західній частині країни.
Крім того, що звернуло увагу в розслідуванні, на думку влади, полягає в тому, що Zuluaga Arroyave нібито продавав зброю паралельно дисидентським групам та ELN в Кауці, щоб протистояти один одному через суперечку щодо шляхів торгівлі наркотиками.
Пістолет «Гуру», як він був би відомий злочинністю, був захоплений разом зі своєю дружиною Розою Хеленою Майєю Рамірес, в районі Нормандії, на заході Боготи. Будівля мала на фасаді комерційний заклад для квіткових композицій. Однак на місці вони знайшли майстерню по збірці зброї і деякі деталі для гвинтівок.
Зі свого боку, прокурор Спеціалізованого управління проти кримінальних організацій звинуватив подружжю такі злочини, як: концерт для вчинення злочинів; виробництво, обіг та носіння зброї, боєприпасів для обмеженого використання, за виключне використання Збройних сил або вибухових речовин; та незаконне збагачення особин. Затримані повинні дотримуватися заходів безпеки в тюремному центрі.
Примітно, що Карлос Альберто Зулуага Аррояве був предметом двох процедур пошуку та пошуку в Боготі, у липні 2020 року. В одному з розглядів у комерційному приміщенні в центрі міста Сан-Андресіто вони вилучили чотири гвинтівки, три гранатомети, 700 частин кулеметів, боєприпасів та 34 '000,000 доларів готівкою; в іншому, що відбувся в районі Тоберін, вони також знайшли гвинтівки та 28'200 000 доларів.
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