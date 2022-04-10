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Неділя 10 Квітень 2022
Україна

Чоловіка міграційного делегату в Чіапасі заарештували за торгівлю людьми

Після арешту з'явилися чутки, що делегат Паола Лопес Родас подав у відставку зі своєї посади, хоча їм було відмовлено ІНМ.

Newsroom Infobae

10 Квітень 2022
Grupos de migrantes centroamericanos se manifiestan en la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) para regularizar su situación en el país hoy, en Ciudad de México. EFE/Madla Hartz
Grupos de migrantes centroamericanos se manifiestan en la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) para regularizar su situación en el país hoy, en Ciudad de México. EFE/Madla Hartz

У п'ятницю вдень чоловік державного делегата Національного інституту міграції ( INM ) був заарештований Генеральною прокуратурою (FGR) через його нібито причетність до мережі торгівлі людьми .

Затриманий, як повідомляється, причетний до загибелі 55 мігрантів, які сталися наприкінці 2021 року після перекидання трейлера в Chiapa de Corzo, повідомляють місцеві ЗМІ.

Аналогічно, міністерські органи не надали офіційних звітів. І перед чутками про те, що делегат INM Паола Лопес Родасподав у відставку, INM виключила, що покинула посаду, яку вона взяла в грудні минулого року, замінивши генерала у відставці Арістео Табоада.

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