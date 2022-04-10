Гвідо Беллідо просить Марію дель Кармен Альву піти у відставку з головуючих офіцерів Конгресу

Коментовані обійми між конгресменами Марією дель Кармен Альвою та Гвідо Беллідо вже є частиною минулого. Розбіжностіміж правлячою партією та опозицією були знову засвідчені після заяв парламентаря ПеруЛібре ,в якому він рекомендував главі законодавчого органу відійти в сторону і «зупинитися працюючи на перуанців». Цепісля одного з найжвавіших тижнів цього року як для уряду Педро Кастільо , так і для національного представництва.

Коментар, який викликав би неприйняття Беллідо, буде згадка Алви про відставку президента, буде «єдиним виходом», щоб закінчити кризу, в якій країна опинилася. «Ми знаємо, що голосів за вакансію немає, вакансія вимагає 87 голосів, причому три лівих місця вже блокують можливість вакансії. Єдиний вихід поки що - це відставка. Віце-президент повинен взяти на себе», - сказав Алва.

Враховуючице, Гвідо Беллідо назвав Раду директорів Конгресу вакансією, яку очолює Конгрес-жінка Acción Popular. «Немислимо мати «вакантну» Раду директорів Конгресу, коли вона повинна гарантувати принцип неупередженості, оскільки існує більшість, яка відкидає вакансію і визнає демократичну перемогу», - написав парламентар Куско зі свого акаунта в Twitter.

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

Пізніше, Bellido припустив, що Alva буде тим, хто відступив убік. «Я пропоную вам піти у відставку і припинити працювати на перуанців», - додав він. Зі свого боку президент Конгресу вважав за краще не висловлюватися. Слід нагадати, що Конгрес направив президенту Кастільо клопотання, яке сприяла конгресмен Розеллі Амуруз з Аванзи Пайс, закликаючи його піти у відставку.

БІЛЬШЕВІДГУКІВ

У суботу вдень президент Ради міністрів Анібал Торресзвинуватив Конгрес у спотворенні законопроекту, внесеного виконавчою владою усунути IGV в деяких продуктах». Отримавши автограф закону, ми помітили, що Конгрес спотворив законопроект, виставивши тонку спину, гусака, фазана, цесарки, імпортне м'ясо, згущене молоко, лазанью, равіолі, серед інших, які не є частиною основного кошика населення з обмеженими ресурсами», - сказав Торрес.

Додавання продуктів, які не входять до основного сімейного кошика, спричинило відмову виконавчої влади та кількох близьких до нього, включаючи Гвідо Беллідо. «Пані Президент Конгресу Республіки, ми закликаємо більше судження; ми не дозволимо одночасно робити закон і обман», - написав він в іншому твіті.

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

Порядіз зображенням, що демонструє Альву в оточенні таких продуктів, як м'ясо, індичка, лазанья та десерти, Беллідо звинуватив парламент у просуванні законів, які порушують інтереси більшості перуанців. «Ви не можете вводити закони проти країни в ім'я основного сімейного кошика і виправдовувати це, коли ми сіємо бомбу уповільненої дії», - додав він у своїй публікації.

За словами прем'єра Торреса, закон створить «бюджетний бюджет у розмірі 3,2 мільярда підошв, який не дозволить основних послуг, лікарень, шкіл, поліцейських відділень, проектів водопостачання та водовідведення, зрошувальну інфраструктуру, серед іншого», - сказав він через свої соціальні мережі.

За словами економіста Хорхе Каррілло Акоста, цей регламент, затверджений Конгресом, матиме «загальний вплив S/500 мільйонів нижчих доходів протягом 2022 року». Тому Міністерство економіки та фінансів (МЕФ) має бути запрошено «регулювати закон протягом максимального періоду 15 календарних днів».

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