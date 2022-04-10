Уряди Колумбії та Перу вирішують дослідити басейн річки Путумайо

З ініціативи урядів Колумбії та Перу між двома сусідніми країнами буде здійснюватися Бінаційна експедиція басейну річки Путумайо. Цейзахід є частиною двонаціональних зобов'язань, підписаних у Плані дій Вілла де Лейва 2022 року, 14 січня. Зустріч, яка зібрала президентів, Івана Дуке Колумбії та Педро Кастільо Перу.

Ця перша експедиція біорізноманіття біорізноманіття біорізноманіття була запущена в п'ятницю, 8 квітня в місті Ікітос, Перу. У заході взяли участь представники перуанських і колумбійських установ.

За даними Міністерства навколишнього середовища Колумбії, мета бінаційної роботи полягає в тому, щоб знати види, зареєстровані в басейні річки Путумайо, «з метою сприяння їх збереженню, виявленню ендемічних або загрозливих видів та визначення відповідних видів для процесів екологічного відновлення, атакож зміцнення спроможностей місцевих громад».

Васможуть зацікавити: Освіта, міграція та навколишнє середовище, теми домовленостей між Дуком та Кастільо

З9 квітня по 1 травня 47 вчених з двох країн будуть подорожувати сектором середнього басейну річки Путумайо , розташованим у відділах Амазонас (Колумбія) та Лорето, провінція Майнас (Перу). Під час експедиції буде проведено польовий відбір проб різних біологічних груп флори та фауни , «що посилить інформацію про біологічні колекції та амазонські інформаційні системи кожної країни», - заявили влада двох країн під час церемонії запуску цього альянс.

Технічний розвиток експедиції здійснюватиме Амазонський інститут наукових досліджень (SINCHI) Колумбії, який надасть послуги 17 своїх дослідників з університетів Nacional та Valley. Зісвого боку, Перуанський дослідницький інститут Амазонки матиме 30 дослідників, пов'язаних з установою та мером Університету де Сан-Маркос.

ЛузМарина Мантілла Карденас, генеральний директор SINCHI, сказала, що «наша місія полягатиме у зміцненні інформаційного пулу біологічних колекцій та амазонських та інформаційних систем біорізноманіття кожної країни і, таким чином, зміцнення самих місцевих громад у знаннях про їх ресурси. Мивпевнені, що отримані нами результати будуть життєво важливими для науки та загальних знань , а робота місцевих жителів сприятиме обміну знаннями, знаннями та досвідом», - сказав він.

Під час польового етапу команди будуть супроводжуватися місцевими співавторами, які сприятимуть обміну та передачі знань шляхом розширення діалогу між традиційними та науковими знаннями. «У цій Бінаційній експедиції не тільки встановлюються двонаціональні відносини, вчені матимуть зв'язок та спільну основу роботи протягом багатьох років», - сказав Бенджамін Мартікорена, президент Національної ради наук, технологій та інновацій Перу.

Прикордонний район, де буде проходити експедиція, є одним з районів, віддалених від населених центрів Колумбії та Перу, які, в свою чергу, поділяють ділянку 1330 лінійних кілометрів. «Ця робота є важливою для сталого управління, але спочатку нам потрібно знати, що ми маємо в нашій Амазонці, і саме тому важливо розпочати цю експедицію», - сказала заступник міністра розвитку природних ресурсів Перу Яміла Сільва Відаль.

Зі свого боку, заступник міністра знань, інновацій та продуктивності Міністерства науки, технологій та інновацій Серхіо Крістанчо Маруланда підкреслив, що «для уряду Колумбії знання біорізноманіття має життєво важливе значення для встановлення належного управління природними ресурсами .»

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: