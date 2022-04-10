God Level All Stars 2vs2: битви, час і як дивитись сьогоднішній другий день з Чилі

Після вражаючого першого дня з більш ніж 11 000 душами на Арені Movistar в Боготі, сьогодні неділя Рівень Бога Stars 2vs2 відзначає свою другу дату в Сантьяго-де-Чилі. Захід відбудеться в міфічному театрі Кауполікан. Є 16 пар з кращими фрістайлерами в світі, які будуть вимірюватися в турнірі. Ця дисципліна хіп-хопу складається з проведення реп-баталій, де MCs імпровізувати з римами.

Нагадаємо, що перше побачення виграли дует, утворений Nitro (Чилі) і Valles-T (Колумбія). Вонипобили дует з Локілло (Колумбія) та Летри (Венесуела) у щільному фіналі. Сьогодні з 16:00 пройде день, в який вони знову зустрінуться з раунду 16.

Valles-T і Nitro були переможцями першої дати рівня Бога 2022.

Очікується, що це буде дата, коли пари вже дещо більш консолідовані. На стороні перуанських представників, минулого дня їм не пощастило і залишилися в першому раунді, за винятком Stick, який зробив дует з мексиканським RC. Вони потрапили в чвертьфіналі. ДуетПапо (Аргентина) та Джадзе (Перу), одного з фаворитів і який викликав найбільше очікування, не зміг пройти другий раунд, після програючи дуету Nitro-Valles-T. УЧилі він повинен підняти голову.

DUPLASДЛЯ БОГА РІВНЯ ВСІХ ЗІРОК 2022

Список постраждав від останньої хвилини падіння Blon і Sweet Pain з Іспанії, тому їм довелося замінити Ромієнто (Чилі) та Локілло (Колумбія). Ось як виглядають пари, які зіткнуться з Пунта де Рімас у ці три дати, що залишилися:

Чути(Іспанія) - Марітея (Колумбія)

Jaze(Перу) - Papo MC (Аргентина)

Некрус(Перу) - Сконе (Іспанія)

Майстерність(Перу) - МП (Аргентина)

Рапдер(Мексика) - Підшипник (Чилі)

Теорема(Чилі) - Стюарт (Аргентина)

Klan(Аргентина) - Манак (Іспанія)

Газір(Іспанія) - Меча (Аргентина)

Lokillo(Колумбія) - Тексти пісень (Венесуела)

Nitro(Чилі) - Т Долини (Колумбія)

Степовийвовк (Мексика) - Кайзер (Чилі)

Кача(Аргентина) - Металінгвістика (Чилі)

Yartzi(Пуерто-Ріко) - SNK (Коста-Ріка)

ЛансерЛірикал (Венесуела) - Вихід Лірикал (Домініканська Республіка)

Шкіпер(Мексика) - Загадка (Чилі)

Stick(Перу) - RC (Мексика)

God Level All Stars tendrá cuatro jornadas en cuatro distintos países.

ДАТИІ ЧАСИ БОГА РІВНЯ ВСІХ ЗІРОК

Спочатку було оголошено тур турніру, в якому буде розіграно шість дат у чотирьох різних країнах. Однак організація повідомила, що з причин форс-мажорних обставин дні в Кордові та Росаріо (Аргентина) не відбудуться. Осьчому зараз чотири дні будуть розіграні.

Дата2. Сантьягоде Чилі - місце, вибране для другого етапу рівня Бога СЬОГОДНІ Неділя, 10 квітня. Захід планується розпочати о 16:00 (час Колумбії, Мексики та Перу), 17:00 (Чилі), 18:00 (Аргентина) та 23:00 (Іспанія).

Дата3. Буенос-Айрес, столиця Аргентини, є сценою передостанньої фази 2VS2 рівня Бога, у неділю, 18 квітня. Захід планується розпочати о 15:00 (час у Колумбії, Мексиці та Перу), 16:00 (Чилі), 17:00 (Аргентина) та 10 вечора (Іспанія).

Дата4. Грандіознийфінал Рівня Бога відбудеться в Мадриді. 16 пар прибувають до столиці Іспанії з повною силою, у п'ятницю, 22 квітня. Захід планується розпочати о 15:00 (час у Колумбії, Мексиці та Перу), 16:00 (Чилі), 17:00 (Аргентина) та 10 вечора (Іспанія).

ЯКДИВИТИСЯ РІВЕНЬ БОГА ВСІ ЗІРКИ

Цього року більшість місць вже продано на конференції, для тих, хто може побачити це особисто. Для тих, хто хоче слідувати за ним вдома, на цей раз механіка буде іншою.

God Level організував, щоб турнір транслювався в прямому ефірі, але не безкоштовно на YouTube, як це завжди робили. Цього разу змагання можна буде дотримуватися через платформу Ubeat.

Заплативши суму $9.99, ви зможете отримати доступ до Total Pass, щоб побачити всі дати. Ви також можете вибрати щоденний прохід, який коштує $3.99.

ХОСТИ, DJ'S Y JUECES

Хоча репери завжди будуть родзинкою дня, є інгредієнти, які надають показах додатковий штрих. Ми говоримо про ведучих чи господарів, тих, хто грає музику, ді-джеїв та хто відповідатиме за голоси, наприклад, журі.

Міфічниймісіонер Аргентини повертається на сцену, щоб оживити ці дні з Серко Фу з Мексики. На табличках також будуть два комісарів: Jbeats з Колумбії та Sonicko з Мексики.

І в якості присяжних були оголошені Бабі (Іспанія), Danger (Мексика), Омега (Чилі) і Джота (Перу) . Однак є ще один суддя, ім'я якого ще не випущено.

ЧОМУНЕ ACZINO НА РІВНІ БОГА 2022?

Мексиканський Маурісіо Ернандес, псевдонім Ацино, є найбільшим показником цієї дисципліни іспанською мовою. В даний час він є дворазовим чемпіоном світу Red Bull Batalla. Багато хто задається питанням, чому Aczino не є частиною цього турніру.

він сам подбав про те, щоб пояснити це в Twitter. «Цього року я пропущу Бог Рівень, сподіваюся взяти участь у наступному, але цього разу я повинен підготувати шоу для Vive Latino , і мені потрібно, щоб воно було 100%. Крім того, що у мене написано дві битви, в яких один з них вимагає особливої підготовки», - написав він.

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