Фернандо дель Солар розкрив фотографії свого весілля і викликав чутки про вагітність з Анною Ферро

Фернандодель Солар був одним з найулюбленіших водіїв мексиканців, оскільки протягом багатьох років він був одним із заголовків ранкової Venga La Alegría , телевізійної програми Azteca, яка дозволила йому залишатися одним із зіпсованих глядачів, незважаючи на те, що його вже немає. Зараз аргентинець поділився у своїх соціальних мережах деякими фотографіями, які підтверджують його шлюб з Анною Ферро, на додаток до тієї, зокрема, яка вже викликала чутки про можливу вагітність.
Те, що згадувалося в деяких засобах масової інформації та платформах, таких як Twitter , тепер є реальністю: Фернандо дель Солар та Анна Ферро офіційно одружилися, на дуже інтимній церемонії, яка назавжди була захоплена відомим соціальним журналом, який зараз виявив перший погляд на те, що є однією з найважливіших весіль очікується в галузі шоу-хостингу, оскільки аргентинець підтримує велику групу шанувальників завдяки своїй участі у програмі, яку організовують Синтія Родрігес та Ель Капі Перес .
«Нарешті, попросивши її вийти за нього заміж... Яодружився на цій красуні @annaferro8!! У самому раю @breathlesscancunsoul Це було 22 березня, і він дав мені «Так»... ми тріумфували. Дякую @hola_mx за таке приємне інтерв'ю», - написав він.
Він відразу отримав тисячі лайків і коментарів, серед яких деякі його колеги в середовищі, такі як Вьелька Валензуела, яка написала: «І я зберігав таємницю хе, хе-хе»; ОдалісРамірес: «Вітаємо», тоді як інші, такі як Педро Пріето, Хуан Мартін Хаурегіта Хімена ПересЛа Чоко пішли їм більше поздоровлень у супроводі емоджи сердець та оплесків.
Незважаючи на святкування з фотографією, це був би ще один образ, який дав про що поговорити серед світу шоу-бізнесу, оскільки обидва позують посміхаючись у білих бавовняних сорочках і тримають живіт Анни однією рукою, тому поза очевидної вагітності вже породила реакції на соціальну мереж, крім того, що він поділився публікацією у своїх історіях insta та розмістив заголовок: «Ми вагітні? ».
«Дуже добре для Фер, тому що після його хвороби і всього, що сталося з іншою дівчиною, я думав, що ніколи не побачу його таким щасливим, як він зараз». «Фернандо дель Солар та Анна супер очікують дитину, тому що такі пози та фотографії є типовими» нехай будуть татими». «Яке задоволення бачити, що Фер знову буде щасливим, фотографії виглядають надзвичайно мило, вона дуже красива в цій сукні, і він відновив те обличчя щастя, якого йому не вистачало роками». «Я радий, що вік не є перешкодою для її одруження, а також найімовірніше, що вона чекає дитину», - написали вони у публікації.
Саме в квітні минулого року через пост в Instagramаргентинці поділилися моментом, коли він запропонував своєму нинішньому партнеру, викликаючи хвилювання серед його шанувальників на весілля, яке зараз підтвердили та аплодували багато мексиканців та аргентинців.
У кліпі ви можете побачити Фернандо дель Солар, взявши обручку з верхньої частини торта, а потім просить Анну вийти за нього заміж. «Він сказав так! », - написав ведучий разом з кільцеподібним смайликом.
«Життя - це постійний підйом і падіння... Коли ви пережили так багато, все, що ви довго мучите, - це здоров'я, любов, щастя і стабільність... Без сумніву, після такої великої прогулянки я знайшов все це поруч із жінкою, яку люблю: @annaferro8 ″, він написав у цьому пості.
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