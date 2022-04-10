Фернандо дель Солар розкрив фотографії свого весілля і викликав чутки про вагітність з Анною Ферро

Фернандодель Солар був одним з найулюбленіших водіїв мексиканців, оскільки протягом багатьох років він був одним із заголовків ранкової Venga La Alegría , телевізійної програми Azteca, яка дозволила йому залишатися одним із зіпсованих глядачів, незважаючи на те, що його вже немає. Зараз аргентинець поділився у своїх соціальних мережах деякими фотографіями, які підтверджують його шлюб з Анною Ферро, на додаток до тієї, зокрема, яка вже викликала чутки про можливу вагітність.

Те, що згадувалося в деяких засобах масової інформації та платформах, таких як Twitter , тепер є реальністю: Фернандо дель Солар та Анна Ферро офіційно одружилися, на дуже інтимній церемонії, яка назавжди була захоплена відомим соціальним журналом, який зараз виявив перший погляд на те, що є однією з найважливіших весіль очікується в галузі шоу-хостингу, оскільки аргентинець підтримує велику групу шанувальників завдяки своїй участі у програмі, яку організовують Синтія Родрігес та Ель Капі Перес .

«Нарешті, попросивши її вийти за нього заміж... Яодружився на цій красуні @annaferro8!! У самому раю @breathlesscancunsoul Це було 22 березня, і він дав мені «Так»... ми тріумфували. Дякую @hola_mx за таке приємне інтерв'ю», - написав він.

Así compartió la noticia (Foto: Instagram)

Він відразу отримав тисячі лайків і коментарів, серед яких деякі його колеги в середовищі, такі як Вьелька Валензуела, яка написала: «І я зберігав таємницю хе, хе-хе»; ОдалісРамірес: «Вітаємо», тоді як інші, такі як Педро Пріето, Хуан Мартін Хаурегіта Хімена ПересЛа Чоко пішли їм більше поздоровлень у супроводі емоджи сердець та оплесків.

Незважаючи на святкування з фотографією, це був би ще один образ, який дав про що поговорити серед світу шоу-бізнесу, оскільки обидва позують посміхаючись у білих бавовняних сорочках і тримають живіт Анни однією рукою, тому поза очевидної вагітності вже породила реакції на соціальну мереж, крім того, що він поділився публікацією у своїх історіях insta та розмістив заголовок: «Ми вагітні? ».

La pareja podría estar embarazada (Foto: Instagram/@fernadodelsolar)

«Дуже добре для Фер, тому що після його хвороби і всього, що сталося з іншою дівчиною, я думав, що ніколи не побачу його таким щасливим, як він зараз». «Фернандо дель Солар та Анна супер очікують дитину, тому що такі пози та фотографії є типовими» нехай будуть татими». «Яке задоволення бачити, що Фер знову буде щасливим, фотографії виглядають надзвичайно мило, вона дуже красива в цій сукні, і він відновив те обличчя щастя, якого йому не вистачало роками». «Я радий, що вік не є перешкодою для її одруження, а також найімовірніше, що вона чекає дитину», - написали вони у публікації.

Саме в квітні минулого року через пост в Instagramаргентинці поділилися моментом, коли він запропонував своєму нинішньому партнеру, викликаючи хвилювання серед його шанувальників на весілля, яке зараз підтвердили та аплодували багато мексиканців та аргентинців.

La pareja lleva más de cinco años juntos (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

У кліпі ви можете побачити Фернандо дель Солар, взявши обручку з верхньої частини торта, а потім просить Анну вийти за нього заміж. «Він сказав так! », - написав ведучий разом з кільцеподібним смайликом.

«Життя - це постійний підйом і падіння... Коли ви пережили так багато, все, що ви довго мучите, - це здоров'я, любов, щастя і стабільність... Без сумніву, після такої великої прогулянки я знайшов все це поруч із жінкою, яку люблю: @annaferro8 ″, він написав у цьому пості.

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