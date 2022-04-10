Надзвичайна ситуація на незаконній шахті в Амага, Антіокія, залишила одного загиблого і шість сп'янілих

Сильний вибух метану всередині незаконної вугільної шахти, розташованої в Мінасі, в Амага, південно-західна Антіокія, вбив одну людину, а шість інших в кінцевому підсумку отруїлисявисокою концентрацією чадного газу (СО) там.

Цебуло близько полудня цієї суботи, 9 квітня, у вигрібній ямі під назвою El Eucalyptus 2, де, згідно з повідомленням Salvamento Minero, була присутність рятувальників, координованих Національним гірничим агентством (ANM), троє робітників змогли виїхати власними коштами, а ще один постраждав вибух і загинув.

Згідно з повідомленням Національного гірничого агентства, згадані троє шахтарів змогли самостійно виїхати після надзвичайної ситуації, але Едгар Кармона, єдина смертельна жертва, постраждала від вибуху. Порятунок міг бути здійснений близько 5 години дня.

«Коли подія відбувається, ще троє людей вступають, щоб спробувати врятувати працівника, який не вийшов на вулицю, а також постраждав від високих концентрацій СО (чадного газу)», можна прочитати у звіті ANM.

Троє шахтарів, які увійшли в вигрібну яму, були сп'янілі вдиханням газів. Після подій їх перевели до лікарні в Амагазі.

Згідно з RCN News, Хуан Фернандо Чаверра Паласіос, секретар уряду Амаги, повідомив, що коли влада отримала повідомлення про надзвичайні ситуації, в ньому взяли участь чотири пожежні підрозділи та три помічники медсестер. «Четверта жертва шахтаря від аварії в нашому муніципалітеті, на жаль, була знайдена мертвою», - сказала Чаверра.

Так самоНаціональне гірниче агентство пояснило, що на місце події були відправлені працівники гірничої допомоги , а інженер зі штаб-квартири Калдас Антіокія переміщено.

Крім того, Чаверра повідомила, що мер муніципалітету Леонардо Моліна прибув до району надзвичайної ситуації з надзвичайноюситуацією, який відвідував інші критичні моменти, які в даний час має цей муніципалітет через сильну зимову хвилю, яка переживається.

У другій половині дня 29 березня стався удар, який стався в муніципалітеті Амага, в Антіокії, який залишив двох чоловіків жертвами, яких застрелили озброєні люди, мобілізовані на мотоциклі.

Події відбувалися в секторі Каміло С. Владаповідомила, що злочинці стріляли прямо в 22-річного хлопчика, але бродяча куля поранила іншого 42-річного чоловіка, який миттєво помер, поки він займався столярною роботою.

Згідно з інформацією, наданою Урядовим секретаріатом, вбивство сталося через врегулювання рахунків, пов'язаних з мікроторгівлею в цьому муніципалітеті, тому Чаверра вважає, що це може бути початком хвилі насильства в Амазі.

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