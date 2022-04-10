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Неділя 10 Квітень 2022
Україна

COVID-19: цієї неділі, 10 квітня, щеплення будуть відвідувати до 7 ночі

Після кампанії «Я щеплю Перу, завершую дозу, якої вам не вистачає», Мінса робить це оголошення, щоб населення отримало необхідні дози, щоб завершити свої графіки.

Newsroom Infobae

10 Квітень 2022

Немає приводу для того, щоб не отримувати вакцини! Для того, щоб продовжити процес вакцинації, а перуанці щеплені проти COVID-19, Мінса продовжує організовувати кампанії для завершення схем.

Ось чому директор з імунізації Міністерства охорони здоров'я Марія Олена Мартінес нагадала, що завдяки стратегії «Я вакциную Перу, завершую дозу, якої вам не вистачає», сьогодні неділя, 10 квітня, в Лімі з'являться різні пункти вакцинації та решта країна, щоб вся родина могла завершити цей процес і таким чином уникнути нових хвиль.

Люди, які ще не застосували першу дозу або все ще мають другу, третю або четверту дозу в очікуванні, якщо їм більше 70 років, можуть зробити це в день неділі, який закінчиться о 19:00.

Чиновник Мінси підкреслив, що завдяки стратегії будуть вакциновані цілі сім'ї. Він також запевнив, що вони не підведуть охорону, оскільки завдання полягає в вакцинації понад 90% цільового населення Перу.

«Вакцини безпечні та ефективні, тому вакцинація - це для всієї родини, бабусі та дідусі можуть піти на четверту дозу, батьки - третю, а діти на другу, ми чекаємо їх усіх розважальними та веселими шоу», - сказав керівник «Імунізації».

Мартінес нагадав батькам та вихователям, що до Дня перуанської дівчинки та хлопчика в кожному пункті вакцинації будуть розіграші для своїх задуманих.

Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda
Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian CastanedaREUTERS

ЩОПОТРІБНО МАТИ НА УВАЗІ

Зайдітьв центр вакцинації, найближчий до вашого будинку, якщо ви належите до будь-якої з наступних груп:

Дівчатка і хлопчики від 5 до 11 років , яким потрібна перша або друга доза .

Підлітки віком від 12 до 17 років, яким потрібна перша, друга або третя дози (через 5 місяців після другої дози вакцини проти COVID-19).

Люди 18 років і старше, яким потрібна перша, друга та третя дози (через 3 місяці після другої дози вакцини проти COVID-19).

Люди, які відстають від інших вікових груп, яким потрібна перша, друга або третя дози.

Пацієнти з діагнозом рак , яким потрібна перша, друга, третя або четверта дози.

Люди, які мають будь-які фактори ризику або коморбідність (згідно з протоколами вакцинації від COVID-19 для цієї групи людей).

Ви можете отримати застосування четвертої дози вакцини проти COVID-19:

- Якщо вам 70 років і старше і 5 місяців після третьої дози.

- Якщо ви імунодепресивний пацієнт і через 5 місяців після третьої дози.

- Якщо ви медичний персонал і через 5 місяців після третьої дози.

Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina
Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina

ЗВЕРНІТЬУВАГУ

Якщо ви все ще не фігуруєте в реєстрі, вирушайте зі своїм посвідченням особи до найближчого центру вакцинації. Міністерство охорони здоров'я оновлює інформацію.

Якщо можливо, завантажте та заповніть форму інформованої згоди. Візьміть його з посвідчення особи, щоб прискорити процес.

Якщо під рукою немає фізичної посвідчення дитини, ви можете пред'явити свідоцтво про народження, доказ нотаток, карту вакцинації або документ про хрещення.

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