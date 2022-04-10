COVID-19: цієї неділі, 10 квітня, щеплення будуть відвідувати до 7 ночі

Немає приводу для того, щоб не отримувати вакцини! Для того, щоб продовжити процес вакцинації, а перуанці щеплені проти COVID-19, Мінса продовжує організовувати кампанії для завершення схем.

Ось чому директор з імунізації Міністерства охорони здоров'я Марія Олена Мартінес нагадала, що завдяки стратегії «Я вакциную Перу, завершую дозу, якої вам не вистачає», сьогодні неділя, 10 квітня, в Лімі з'являться різні пункти вакцинації та решта країна, щоб вся родина могла завершити цей процес і таким чином уникнути нових хвиль.

Люди, які ще не застосували першу дозу або все ще мають другу, третю або четверту дозу в очікуванні, якщо їм більше 70 років, можуть зробити це в день неділі, який закінчиться о 19:00.

Чиновник Мінси підкреслив, що завдяки стратегії будуть вакциновані цілі сім'ї. Він також запевнив, що вони не підведуть охорону, оскільки завдання полягає в вакцинації понад 90% цільового населення Перу.

«Вакцини безпечні та ефективні, тому вакцинація - це для всієї родини, бабусі та дідусі можуть піти на четверту дозу, батьки - третю, а діти на другу, ми чекаємо їх усіх розважальними та веселими шоу», - сказав керівник «Імунізації».

Мартінес нагадав батькам та вихователям, що до Дня перуанської дівчинки та хлопчика в кожному пункті вакцинації будуть розіграші для своїх задуманих.

Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda REUTERS

ЩОПОТРІБНО МАТИ НА УВАЗІ

Зайдітьв центр вакцинації, найближчий до вашого будинку, якщо ви належите до будь-якої з наступних груп:

Дівчатка і хлопчики від 5 до 11 років , яким потрібна перша або друга доза .

Підлітки віком від 12 до 17 років, яким потрібна перша, друга або третя дози (через 5 місяців після другої дози вакцини проти COVID-19).

Люди 18 років і старше, яким потрібна перша, друга та третя дози (через 3 місяці після другої дози вакцини проти COVID-19).

Люди, які відстають від інших вікових груп, яким потрібна перша, друга або третя дози.

Пацієнти з діагнозом рак , яким потрібна перша, друга, третя або четверта дози.

Люди, які мають будь-які фактори ризику або коморбідність (згідно з протоколами вакцинації від COVID-19 для цієї групи людей).

Ви можете отримати застосування четвертої дози вакцини проти COVID-19:

- Якщо вам 70 років і старше і 5 місяців після третьої дози.

- Якщо ви імунодепресивний пацієнт і через 5 місяців після третьої дози.

- Якщо ви медичний персонал і через 5 місяців після третьої дози.

Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina

ЗВЕРНІТЬУВАГУ

Якщо ви все ще не фігуруєте в реєстрі, вирушайте зі своїм посвідченням особи до найближчого центру вакцинації. Міністерство охорони здоров'я оновлює інформацію.

Якщо можливо, завантажте та заповніть форму інформованої згоди. Візьміть його з посвідчення особи, щоб прискорити процес.

Якщо під рукою немає фізичної посвідчення дитини, ви можете пред'явити свідоцтво про народження, доказ нотаток, карту вакцинації або документ про хрещення.

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