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Неділя 10 Квітень 2022
Україна

COVID-19: Перу фіксує 286 нових випадків та 6 смертей за останні 24 години

Перу перебуває на третій хвилі, незважаючи на те, що застосував понад 69 мільйонів доз проти коронавірусу.

Newsroom Infobae

10 Квітень 2022
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавірус продовжує атакувати. Перу продовжує збільшувати кількість позитивних результатів, і це можна побачити після останнього звіту Міністерства охорони здоров'я, який до 22:00 8 квітня 2022 року підтвердив появу 286 нових заражених COVID-19 в країні.

Згадана цифра відповідає лише минулій п'ятниці, а кількість смертей в той же день становить 6 в цілому.

Згідно із заявою Мінсою та ситуаційною кімнатою COVID-19, спостерігається збільшення проведених тестів на викид разом із збільшенням позитивних випадків у країни. Це інформація, зібрана з початку пандемії до 8 квітня 2022 року.

- Люди відібрані 29 мільйонів 171 760

- Негативні результати 25 мільйонів 620,515

- Підтверджено випадки 3 млн 551,245

Отримано наступну інформацію щодо справ, підтверджених протягом останньої п'ятниці:

- Люди відібрані 65 525

- Підтверджених випадків 286

ГОСПІТАЛІЗОВАНІТА ОДУЖАЛИ

Мінса підтвердила, що Перу перебуває на третій хвилі, і це пов'язано з кількістю інфекцій, які країна мала за останні тижні. У випадку госпіталізованих пацієнтів було встановлено, що в цілому є 1234 госпіталізованих пацієнтів через COVID-19.

Для пацієнтів з критичним здоров'ям показник становить 401 в цілому. Вони знаходяться у відділенні інтенсивної терапії (інтенсивної терапії) з механічною вентиляцією.

Крім того, звіт, виданий офіційним органом охорони здоров'я , перевіряє, що на сьогоднішній день існує 3 мільйони 584,034 людей, які подолали хворобу, і були виписані з медична допомога в медичному закладі або завершений період домашньої ізоляції.

Ще одна цифра, яку слід враховувати, - це кількість людей, які були виписані минулої п'ятниці, яка загалом становить 25.

СМЕРТЬЧЕРЕЗ COVID-19

Кількість смертей в країні на сьогоднішній день становить 212 471, і, незважаючи на кількість смертей, підраховано, що ця третя хвиля не призведе до масових смертей і залишиться лише зараження; однак, ми не повинні підпускати охорону і продовжувати заходи охорони здоров'я, щоб уникнути зараження.

Оновленнящодо вакцинації проти COVID-19 в Перу

За даними MINSA, станом на 18:01 9 квітня 2022 року було застосовано 69′160′812 доз, застосованих проти COVID-19.

Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:01 horas del 9 de abril.
Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:01 horas del 9 de abril.

Тим не менш, 13′969′445 імунізовані з бустерної дози, що призводить до 71,63 відсотка збільшення бустерних доз серед вразливого населення.

Ці цифри показують, що 48,9% загальної популяції щеплені бустерними дозами.

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