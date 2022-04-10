COVID-19: Перу фіксує 286 нових випадків та 6 смертей за останні 24 години

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавірус продовжує атакувати. Перу продовжує збільшувати кількість позитивних результатів, і це можна побачити після останнього звіту Міністерства охорони здоров'я, який до 22:00 8 квітня 2022 року підтвердив появу 286 нових заражених COVID-19 в країні.

Згадана цифра відповідає лише минулій п'ятниці, а кількість смертей в той же день становить 6 в цілому.

Згідно із заявою Мінсою та ситуаційною кімнатою COVID-19, спостерігається збільшення проведених тестів на викид разом із збільшенням позитивних випадків у країни. Це інформація, зібрана з початку пандемії до 8 квітня 2022 року.

- Люди відібрані 29 мільйонів 171 760

- Негативні результати 25 мільйонів 620,515

- Підтверджено випадки 3 млн 551,245

Отримано наступну інформацію щодо справ, підтверджених протягом останньої п'ятниці:

- Люди відібрані 65 525

- Підтверджених випадків 286

ГОСПІТАЛІЗОВАНІТА ОДУЖАЛИ

Мінса підтвердила, що Перу перебуває на третій хвилі, і це пов'язано з кількістю інфекцій, які країна мала за останні тижні. У випадку госпіталізованих пацієнтів було встановлено, що в цілому є 1234 госпіталізованих пацієнтів через COVID-19.

Для пацієнтів з критичним здоров'ям показник становить 401 в цілому. Вони знаходяться у відділенні інтенсивної терапії (інтенсивної терапії) з механічною вентиляцією.

Крім того, звіт, виданий офіційним органом охорони здоров'я , перевіряє, що на сьогоднішній день існує 3 мільйони 584,034 людей, які подолали хворобу, і були виписані з медична допомога в медичному закладі або завершений період домашньої ізоляції.

Ще одна цифра, яку слід враховувати, - це кількість людей, які були виписані минулої п'ятниці, яка загалом становить 25.

СМЕРТЬЧЕРЕЗ COVID-19

Кількість смертей в країні на сьогоднішній день становить 212 471, і, незважаючи на кількість смертей, підраховано, що ця третя хвиля не призведе до масових смертей і залишиться лише зараження; однак, ми не повинні підпускати охорону і продовжувати заходи охорони здоров'я, щоб уникнути зараження.

Оновленнящодо вакцинації проти COVID-19 в Перу

За даними MINSA, станом на 18:01 9 квітня 2022 року було застосовано 69′160′812 доз, застосованих проти COVID-19.

Esta es la situación de la vacunación contra la #COVID19 en Perú hasta las 18:01 horas del 9 de abril.

Тим не менш, 13′969′445 імунізовані з бустерної дози, що призводить до 71,63 відсотка збільшення бустерних доз серед вразливого населення.

Ці цифри показують, що 48,9% загальної популяції щеплені бустерними дозами.

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