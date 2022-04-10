Конгрес покладається на закон, щоб знизити ціну на поперек фіно, цесарки та інші імпортні товари

КонгресРеспубліки схвалив тимчасово звільняти загальний податок з продажу (IGV) на деякі продукти в сімейному кошику, такі як курка, яйце, цукор і м'ясні продукти. Однак він не включав хліб та олію, але в нього включали корейку фіно, фазан,, цесарки та інші імпортні продукти, які не популярні в Перу .

Прем'єр-міністрАнібал Торрес попросив законодавчий орган «оперативно» виправитиприйнятий закон , оскільки він включав їх продукти, які недоступні населенню з обмеженими ресурсами в Перу.

«Отримавши автограф закону, ми помітили, що Конгрес спотворив законопроект, звільняючи тонку спину, гусака, фазана, цесарки, імпортне м'ясо, згущене молоко, лазанью, равіолі, серед інших, які не є частиною основного кошика бідного населення», - написав він у своєму Twitter рахунок.

Foto: @anibaltorresv (Twitter)

Конгрес Республіки підрахував, що це створить бюджетний бюджет S/3,2 млрд, який може бути використаний для покриття основних послуг в інших сферах. прем'єр додав, що міністр економіки Оскар Грем може допомогти їм знову не потрапити в цю помилку.

«Ми вважаємо, що це помилка Конгресу, який не має можливостей витратити. Ми просимо вас швидко виправити цю проступку. Міністр економіки готовий співпрацювати, щоб переформулювати норму, надаючи перевагу тим, хто найбільше потребує. Давайте працювати разом!» ,пояснив він.

За даними джерел, близьких до газети La República, виконавчий директор дотримуватиметься цього правила, яке було підписано в п'ятницю вдень спікер парламенту Марія дель Кармен Альва, яка була задоволена у своїх соціальних мережах: «Конгрес дотримувався країни! Ми прийняли закон, який звільняє оплату IGV за продукти з основного сімейного кошика: яйце, курка, цукор, серед інших. Ми з тими, хто зупиняє горщик. Президент, оприлюднення цього закону є нагальним, народ не може чекати».

Тепер парламент повинен включати лише продукти, які мають більший вплив на витрати найбідніших сімей, тим більше, що термін дії становить до грудня 2022 року і матиме фіскальну вартість S/ 3.2 млрд.

El premier Aníbal Torres reclamó al Congreso. Captura: Twitter

ЕКОНОМІСТИГОВОРЯТЬ

Колишній міністр економіки Вальдо Мендосакритикував, що є «тонка поперек, є качки, перепели, лазанья» і що законопроекти для економічного сектору «не робляться за два дні».

«Інша проблема полягає в тому, що Конституція говорить, що конгресмени не мають ініціативи витрат і що кожен законопроект з податкових питань або екзсонерації повинен мати звіт Міністерства економіки (МЕФ)», - сказав він RPP Noticias.

«На даний момент у MEF є делікатне завдання дати свою думку щодо цього погано зробленого, дорогого законопроекту. Інша велика проблема полягає в тому, що цей IGV, на відміну від споживчого селективного, де влада знаходиться в MEF, щоб змінити міру, цей захід повинен бути скасований Конгресом. Я хочу бачити, як Конгрес сканув цей захід», - додав він.

Зі свого боку, Енріке Кастелланос, професор економіки Тихоокеанського університету, сказав La República, що вплив звільнення IGV на кінцеві ціни на продукти харчування буде мінімальним, оскільки зростання цін є глобальним явищем, доданим до неформальності на ринках з цими продуктами.

«Насправді буде зниження, але 18% не відіб'ються на цінках. Вплив, який буде відчуватися, не буде великим, це паліатив в рамках глобальної тенденції, яку важко зважити»,- сказав він.

Нарешті, економіст Хорхе Гонсалес Іск'єрдо прокоментував, що в даний час всі швидкопсувні продукти, такі як овочі та фрукти, вже звільнені від IGV.

«Довгий час всі швидкопсувні продукти давно не платили IGV, так що знижка не вплине на ті (швидкопсувні) продукти. Що вплине на ціни семи продуктів», - сказав він RPP Noticias.

Він також вважає, що цей захід є хорошим варіантом зниження цін на товари, але якщо це тимчасове, оскільки це буде дві витрати для держави. «По-перше, у нього є вартістьзбору податків ,тому що ви збираєтеся підняти менше, тому що IGV був віднесений до кінцевого продукту, але весь виробничий ланцюг», - сказав він.

Гонсалес Іск'єрдо пояснив, що, оскільки це значне скорочення збору податків, це може бути компенсовано більшим доходом від інших галузей, таких як видобуток корисних копалин.

«Коли ви вживаєте цих заходів, які коштують вам ресурсів, вони повинні бути дуже зосередженими, але тут ви отримуєте користь не лише тим, хто цього дійсно потребує. Для цих двох витрат міра повинна бути тимчасової, якомога менше», - підсумував він.

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