Австралія назвала загальні вибори на 21 травня

FILE PHOTO: Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to the media at Melbourne Commonwealth Parliament Office, in Melbourne, Australia February 11, 2022. Darrian Traynor/Pool via REUTERS/File Photo

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон назвав федеральні вибори до наступної неділі, 21 травня, розпочавши битву ззаду, щоб залишитися при владі після трьох років, похитнених повенями, лісовими пожежами та пандемією COVID-19.

Консервативний уряд Моррісона бореться за залучення 17 мільйонів виборців Австралії, відстаючи від опозиційної лейбористської партії в серії соціологічних опитувань, незважаючи на головування над відновленням економіки з рівнем безробіття в чотири відсотки, найнижчий за 13 років.

«Ці вибори — це про вас. Нікого іншого немає. Йдеться про нашу країну і її майбутнє», - сказав Моррісон.

«Я знаю, що австралійці пережили дуже важкий час. Я також знаю, що Австралія продовжуватиме стикатися з дуже складними проблемами в найближчі роки», - сказав він на прес-конференції в Канберрі.

Las encuestas muestran que el primer ministro Scott Morrison y el opositor, Anthony Albanese, está empatados estadísticamente para la contienda

Опитування показують, що значна частина електорату насторожено ставляться до 53-річного лідера, який представляє себе типовим австралійським сім'янином і не боїться оголосити про свою християнську П'ятидесятницю віру.

У суворий період, що призвів до голосування, політики, включаючи двох незадоволених членів власної ліберальної партії, звинуватили його в тому, що він є бандитом і самодержцем, і один сказав, що він «не має морального компаса».

Опозиційний лідер лейбористської партії Ентоні Албанезе, 59 років, має на меті закінчити дев'ять років правління Ліберально-національною партією, обережним активістом, який зосереджується на виступі Моррісона в умовах криз. Це тактика, яка, здається, працює.

Недавнє опитування Newspoll показало, що лейборист очолює коаліцію на 54 відсотки проти 46 відсотків на двопартійній основі.

Моррісон і Албанець статистично були пов'язані як прем'єр-міністр вибору на наступний трирічний термін.

Численні опитування показують, що вартість життя, при цьому ціни на бензин помітно зростають після вторгнення Росії в Україну, є ключовим занепокоєнням перед виборами, на яких голосування є обов'язковим.

Під час передвиборної кампанії уряд оголосив низку подарунків, включаючи зниження податку на паливо та повернення податку для приблизно половини дорослого населення.

Але екстремальні погодні події, пов'язані з перегрівом планети, і відповідь уряду, також спантеличили багатьох австралійців.

(З інформацією від AFP)

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