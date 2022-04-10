Ще один солдат загинув в результаті нападу Ельна в Етаррі (Норте де Сантандер)

Після того, як троє солдатів загинули в п'ятницю ввечері в засідці вимерлих дисидентів FARC в Ітуанго (Антіокія), ще один солдат загинув на сході країни, супроводжуючи операції проти Ельна в сільській місцевості Ель-Тарра (Norte de Santander).

Згідно з повідомленнями з акаунта Колумбійської національної армії Twitter, померлого молодого солдата ідентифікували як Іван Андрес Гамарра.

«Ми відкидаємо вбивство професійного солдата Івана Андреса Гамарра Мартело в Ель-Тарра, Норте де Сантандер, після терористичної акції Ельна. Мисупроводжуємо та надсилаємо повідомлення співчуття їхнім родинам та друзям. Герой назавжди», тринарон.

Через ту ж соціальну мережу командир цієї військової сили генерал Едуардо Запатейро також висловив співчуття родині солдата.

«Ми молимося всемогутньому за вічний спокій нашого героя назавжди професійного солдата Івана Андреса Гамарри, убитого Ельном під час проведення військових дій в Нортеде де Сантандер для захисту громад. Співчуття його рідним і близьким», - опублікував високопоставлений чиновник.

Це сталося менш ніж через 24 години після нападу, скоєного дисидентами вимерлого партизанського FARC в Ітуанго (Антіокія), де крім трьох солдатів загинули, ще 10 отримали поранення, один з них у важких станах здоров'я. Ці форми були доставлені до лікарні Пабло Тобона Урібе та військового госпіталю. Мабуть, вони були після псевдоніма «Раміро» главою 18-го фронту цієї збройної групи.

У комюніке, виданому командуванням Сьомої дивізії Національної армії, вони повідомили: «У ніч на цю п'ятницю, 8 квітня, військовий автомобіль, мобілізований на село Ель-Сінго, сільській місцевості муніципалітету Ітуанго, на північ від Антіокії, був атакований вибухівкою, встановленою на дорога, судячи з усього терористами залишкового організованого озброєного угрупування Структура 18″.

Вони запевнили, що командування подасть скарги в Офіс Генерального прокурора нації на «використання контрабандних засобів і методів війни», запевняють, що це порушує міжнародне гуманітарне право.

Не виключено, що винуватцями нападу є інші збройні угруповання, саме тому командир Сьомої дивізії Ювеналь Діас Матеуснаразі переїжджає в район у супроводі інших військових та поліцейських органів; де вони проведуть раду безпеки з мером Ітуанго, Маурісіо Міра, оцінити та вжити необхідних заходів.

Армія заявила, що шкодує і висловлює співчуття сім'ям загиблих солдатів, але запевняють, що продовжуватимуть проводити військові дії в цьому районі для забезпечення безпеки і спокою в регіоні.

Збройні бої збільшуються в районі, кілька тижнів тому також повідомлялося про загибель ще 3 солдатів, після зіткнень з кланом Перської затоки, а також дисидентами FARC. Уцих операціях був видалений псевдонім Guineo, позначений лідером 18-го фронту дисидентів, і був захоплений ще один з лідерів. Під час цієї операції армії вдалося врятувати неповнолітнього, якого викрали.

Жителі району кажуть, що бояться пережити напружені моменти минулого року, коли кільком селянам довелося тікати через постійні бої. Крім того, вони повідомляють, що їм постійно загрожують різні злочинні угруповання, що працюють у секторі, що випадково, дуже близько до того, де знаходиться мегапроект Hidroituango.





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