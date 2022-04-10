«2024 рік погіршується»: PRD буде прагнути анулювати відкликання мандату для втручання AMLO

Цієї неділі, 10 квітня, дня, коли відбувається День відкликання мандату, Анхель Авіла, представник PRD в INE, оголосив, що його сторона вимагатиме скасування консультативних вправ , це через різні порушення, що сталися до і під час день.

Під час серії заяв, зроблених ЗМІ, стандарт-носій Партії демократичної революції ( ПРД ) зазначив, що «цей процес означатиме до і після виборчих процесів», а тому попередив, що повинен існувати прецедент, який засуджує втручання федерального уряд.

El PRD promoverá una queja contra las y los servidores que promovieron la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

Щоб виправдати свій намір, Авіла нагадав, коли президент Андрес Мануель Лопес Обрадор ( AMLO ) іронізував позицію опозиції і заявив, що «не приходьте до мене з історією, що закон є законом» вранці, який займався питанням скасування мандату. У зв'язку з цим він сказав, що суперечливо, що саме президент говорить, оскільки 1 грудня 2018 року він присягнувся захищати та поважати Конституцію.

На додаток до цього, він привернув час, коли Адан Аугусто Лопес Ернандес, глава Міністерства внутрішніхсправ ( Сегоб), використовував ресурси Національної оборони для відвідування заходу та сприяння відкликанню мандату, це тому, що він переїхав на літак від Національної гвардії( GN ) до Сонори, брав участь у заході політик і сказав: «не слухайте директорів INE, вони йдуть».

З огляду на це в контексті, перредист іронізував і допитував уряд, оскільки, здійснюючи співпереживання, він поставив питання про те , що жителі Веракруса, Закатекаса та Мічоакана, які зазнали результатів політики безпеки AMLO і бачать, що GN надав частину своєї інфраструктура на службі прозелітизму Лопеса Обрадора.

La promoción de la Revocación corría por cuenta del INE (Foto: Cuartoscuro) Andrea Murcia

Як би цього було недостатньо, він представив публікацію Міністерства фінансів та державного кредиту ( SHCP ), зроблену на його офіційному акаунті в Twitter, що заохочує громадян брати участь у першому відкликанні мандата, проведеного в Мексиці.

Таким чином, ПРР представить процес тотальної нікчемності відкликання мандату через «систематичне втручання» державних службовців та самого президента республіки, це тому, що вони хочуть створити прецедент для виборчого процесу 2024 року, де буде визначено нове президентство.

Нарешті, слід зазначити, що рух Моренсія Національний ( Морена)(Морена), партія Лопеса Обрадора, стає політичною демонстрацією з найбільшими співчувачами, оскільки опитування позиціонують Марсело Ебрарда та Клаудії Шейнбаум як лідерів виборчих уподобань, які могли б представляти можливість того, що існує спадкоємність уряду AMLO. Отже, PRD, що входить до коаліції Going for Mexico , наполягає на тимчасовому дискурсі, щоб вибори 2024 року відбувалися найбільш демократичним способом.

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