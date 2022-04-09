Зеленський очікує сильної відповіді від країн-союзників після нападу Росії в Краматорську

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що очікує «сильної глобальної відповіді» від перших світових держав після нападу Росії на залізничний вокзал в українському місті Краматорськ Донецької області.
«Як і різанина в Бучі, як і багато інших російських військових злочинів, ракетний обстріл у Краматорську має бути одним із звинувачень у (міжнародних) судах, що обов'язково станеться», - заявив президент України у своєму вечірньому виступі, згідно з заявою президента.
Зеленський заявив, що в усьому світі будуть зусилля встановити, що сталося «хвилина за хвилиною» під час вторгнення Росії в Україну. «Хто що зробив, хто віддав накази. Звідки взялася ракета, хто її носив, хто віддав наказ і як скоординований напад», - додав президент, попереджаючи, що «відповідальність неминуча».
«Російські державні пропагандисти так поспішили перекласти відповідальність за напад на українські сили, що вони випадково звинуватили Росію», - сказав він, додавши, що російське інформаційне агентство « Супутник » повідомило, що напад «був нанесений, поки ракети все ще знаходилися в повітрі».
Президент України також заявив, що про цей напад Росії на Краматорськ говорив з президентом Європейської Комісії Урсули фон дер Лейєном та Верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Хосепом Боррелем, який зустрівся із Зеленським цієї п'ятниці після відвідування міста Буча.
Напад, в якому загинуло щонайменше 50 осіб, за словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленко цієї п'ятниці Зеленський, який звинуватив окупантів у стрільбі на станції, де «тисячі мирних українців чекали евакуації. »
«Не маючи сил і мужності встати перед нами на полі бою, вони цинічно знищують цинічне населення. Це зло, яке не має меж і що, якщо його не покарати, воно ніколи не зупиниться», - підкреслив він.
ЗГВАЛТУВАННЯВ БУЧІ
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в п'ятницю засуджувала, що російські війська зґвалтували неповнолітніх під час окупації міста Буча, поблизу столиці Києва.
Денисова опублікувала допис на своїй сторінці у Facebook із зазначенням справи щонайменше двох неповнолітніх, чотирнадцятирічної дівчинки та одинадцятирічного хлопчика, яких нібито зґвалтували російські окупанти.
У цьому контексті Денисова закликала Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та ООН розслідувати ці факти.
«Немає місця на землі або в пеклі, де ці расистські злочинці можуть ховатися від помсти», - сказав народний депутат України, який наполягав на тому, що зґвалтування «суворо заборонено» Женевською конвенцією з міжнародного гуманітарного права 1949 року.
(З інформацією від Europa Press)
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