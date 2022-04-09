Зеленський очікує сильної відповіді від країн-союзників після нападу Росії в Краматорську

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що очікує «сильної глобальної відповіді» від перших світових держав після нападу Росії на залізничний вокзал в українському місті Краматорськ Донецької області.

«Як і різанина в Бучі, як і багато інших російських військових злочинів, ракетний обстріл у Краматорську має бути одним із звинувачень у (міжнародних) судах, що обов'язково станеться», - заявив президент України у своєму вечірньому виступі, згідно з заявою президента.

Зеленський заявив, що в усьому світі будуть зусилля встановити, що сталося «хвилина за хвилиною» під час вторгнення Росії в Україну. «Хто що зробив, хто віддав накази. Звідки взялася ракета, хто її носив, хто віддав наказ і як скоординований напад», - додав президент, попереджаючи, що «відповідальність неминуча».

«Російські державні пропагандисти так поспішили перекласти відповідальність за напад на українські сили, що вони випадково звинуватили Росію», - сказав він, додавши, що російське інформаційне агентство « Супутник » повідомило, що напад «був нанесений, поки ракети все ще знаходилися в повітрі».

En el bombardeo murieron más de cincuenta personas via REUTERS

Президент України також заявив, що про цей напад Росії на Краматорськ говорив з президентом Європейської Комісії Урсули фон дер Лейєном та Верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Хосепом Боррелем, який зустрівся із Зеленським цієї п'ятниці після відвідування міста Буча.

Напад, в якому загинуло щонайменше 50 осіб, за словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленко цієї п'ятниці Зеленський, який звинуватив окупантів у стрільбі на станції, де «тисячі мирних українців чекали евакуації. »

«Не маючи сил і мужності встати перед нами на полі бою, вони цинічно знищують цинічне населення. Це зло, яке не має меж і що, якщо його не покарати, воно ніколи не зупиниться», - підкреслив він.

ЗГВАЛТУВАННЯВ БУЧІ

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в п'ятницю засуджувала, що російські війська зґвалтували неповнолітніх під час окупації міста Буча, поблизу столиці Києва.

Денисова опублікувала допис на своїй сторінці у Facebook із зазначенням справи щонайменше двох неповнолітніх, чотирнадцятирічної дівчинки та одинадцятирічного хлопчика, яких нібито зґвалтували російські окупанти.

У цьому контексті Денисова закликала Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та ООН розслідувати ці факти.

«Немає місця на землі або в пеклі, де ці расистські злочинці можуть ховатися від помсти», - сказав народний депутат України, який наполягав на тому, що зґвалтування «суворо заборонено» Женевською конвенцією з міжнародного гуманітарного права 1949 року.

(З інформацією від Europa Press)

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