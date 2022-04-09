YouTube blocked the official channel of the Russian Parliament due to US sanctions

Президент нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін засудив, що YouTube-канал «Дума-ТВ» заблокований на відеоплатформі.

Журналісти в Москві виявили, що з суботи до цього каналу не можна було отримати доступ на платформі, з віртуальною приватною мережею або без неї (VPN), пристроєм, який дозволяє уникнути засмічень.

За даними Google, мережа була закрита через нещодавні санкції, постановлені урядом США. «Google зобов'язується дотримуватися всіх застосовних санкцій та комерційного законодавства. Якщо обліковий запис порушує наші умови використання, ми вживаємо відповідних заходів», - сказав представник групи в заяві, переданому AFP.

«США хочуть мати монополію на поширення інформації», - поскаржився Володін на свій Telegram-акаунт. «Ми не можемо цього дозволити», - сказав він.

За даними Москви, канал «Дума-ТВ» налічує понад 145 тисяч підписників на YouTube. Він транслює виписки з парламентських дебатів, інтерв'ю з російськими депутатами та прямі трансляції.

«Схоже, все свідчить про те, що YouTube підписав власне переконання», - відреагувала на Telegram прес-секретар російської дипломатії Марія Захарова,закликаючи росіян перенести свій контент на місцеві платформи. «Поспішайте», - додав він.

Російський регулятор телекомунікацій Роскомнадзор попросив Google «негайно» відновити аккаунт «Дума-ТВ».

Останніми тижнями, в розпал конфлікту в Україні, російська влада неодноразово звинувачувала YouTube у блокуванні акаунтів російських ЗМІ та чиновників.

Телеканал Duma TV, який публікує ексклюзивні коментарі народних депутатів та трансляції пленарних засідань, поки що був звільнений від обмежень, які американські платформні компанії заявили проти трансляцій офіційних російських агентств і ЗМІ в помсту за вторгнення в Україну.

Влада Думи тим не менше вказали, що вони «готові до цієї ситуації» і оголосили, що їх трансляції тривають на російських платформах, таких як Rutube, VKontakte або канал обміну повідомленнями Telegram, повідомляє записка, зібрана агентством ТАСС .

(З інформацією від AFP та Europa Press)

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