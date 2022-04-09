Чи будуть Брайан Кренстон і Аарон Пол мати камею в «Краще зателефонуйте Саулу»?

Боб Оденкірк прощається з персонажем після двох неймовірних серій та остаточного освячення. (Netflix)

Фінальний сезон Better Call Saul прибуде цього року, і це може мати сюрприз для шанувальників, які розпочали цю подорож Ламатипогано. Оскільки спін-офф був випущений в 2015 році, завжди був знак питання про те, чи є камео БрайанКренстон був би можливий іАарон Пол, актори, які зіграли Уолтера Уайта і Джессі Пінкман в оригінальній художній літературі. На межі висновку творці спін-офф серії звернулися до такої можливості.

« Було б прикро, якби шоу закінчилося без показу [Кренстона і Пола], чи не так? », - сказав Вінс Гілліган в розмові з журналом Variety . «Ви почули це тут спочатку», - пожартував він, і співавтор Пітер Гулд додав: « Якщо це коли-небудь станеться, саме тоді ці два шоу починають перетинатися. [...] Ці два світи перетинаються так, як ви раніше не бачили, це точно ».

Історія, в якій знявся Боб Оденкірк , працює як приквел Breaking Bad, який вийшов в ефір між 2008 і 2013 роками. За шість років до оригінальних подій поїздка почалася з Джиммі МакГілла на початку цього століття, коли він служив адвокатом з низьким ім'ям і тримав свій офіс клієнта в задньому залі салону краси. Таким чином, ми спостерігаємо трансформацію персонажа в те, що він перейшов від колишнього співзвучного, до того, щоб стати людиною закону та злочинцем, пов'язаним з кільцем торгівлі наркотиками в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

BetterCall Saul почав трансляцію на американський сигнал AMC з лютого 2015 року, і сюжет був в ефірі ще п'ять сезонів на сьогоднішній день . У Латинській Америці заголовок можна побачити на платформі Netflix , а незабаром вийде шоста і остання партія епізодів. Очікується, що кінець сезону зв'яжеться безпосередньо з початком Breaking Bad.

Хоча нічого не відомо про можливе повернення Брайана Кренстона та Аарона Пола до їхніх пам'ятних ролей, обидва вже переграли своїх персонажів у 2019 році разом з фільмом «Ель Каміно: Breaking Bad». Фільм слідкує за втечею Джессі, який був змушений виконувати поневолення під владою банди на чолі з Тоддом (Джессі Племонс) і дядьком Джеком (Майклом Боуеном).

ElUniverso розширюється Breaking Bad

ВінсГілліган - натхненник однієї з найбільших історій на телебаченні. Вальтер Уайт (Кренстон) був професором хімії, який, поставивши діагноз неоперабельний рак легенів, знаходить ідеальну відповідь на свої фінансові проблеми: приготування та продаж метамфетаміну. Він приєднується до старшокласника Джессі Пінкман, щоб розпочати соковитий бізнес, який може повернути надію подарувати своїй родині велике майбутнє, оскільки у нього є син-підліток з ДЦП та дружина, вагітна другою донькою.

Спін-офф постановки Breaking Bad, які пізніше досягли кінця серії, є Кращезателефонуйте СаулутаЕль Каміно: фільм «Breaking Bad». Усі ці заголовки доступні для перегляду в каталозі Netflix. 19 квітня вийде перша частина шостого сезону історії Саула Гудмана .

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