Незадовго до півночі 7 квітня Президент Конгресу, Марія дель Кармен Альваз ентузіазмом оголосила, що Законодавча гілка затвердила закон, що звільняв сплату IGV «для продуктів з базової сімейної кошика». Однак від виконавчого керівника прем'єра Анібала Торресакритикувала додавання продуктів, які не є частиною дієти з сімей з низькими ресурсами. Томуварто запитати, з чого такі продукти, як фазан або цесарка, отримали цю користь, якщо вони доступні не всім перуанцям.

Хоча сьогодні фазан відносять до категорії птиці, його присутність не тільки виділялося за аристократичними столами, але навіть на королівських заходах. Пристрасть до цього птаха, як павичі або лебеді в той час, була обумовлена не тільки смаком його м'якоті, але і красою, яка виділяється завдяки своєму барвистому оперенню та довгому хвосту. Запискавід El Comercio, опублікована в 2010 році, вже повідомила про закриття кількох інкубаторій фазана в нашій країні, оскільки це був збитковий бізнес.

У розмові з Infobae, фазанова ферма «Еванс», розташована в провінції Іло, Мокегуа прокоментував, що і темний фазан, і колларехо коштують S/400 за одиницю без урахування вартості доставки в столицю. Крімтого, він підкреслив, що це відправка птахів ще живих. Коларехо - один з найпоширеніших видів фазана для домашнього вирощування з огляду на легкість його виховання. Однаку випадку з темним фазаном або також відомим як шанований, його розводять в основному для використання на кухні.

Висока ціна фазана полягає в складності його виховання. Перші 40 днів життя важливі, і важливо забезпечити їх впливу температури навколишнього середовища і отримувати правильне харчування. Публікація від сайту Agritotal, що спеціалізується на агробізнесі, вказує на те, що до збалансованого харчування додаються нарізані варені яйце, пшеничне зерно, сорго та кукурудза, сезонні фрукти, люцерна та інші овочі, такі як мангольд та салат. Крім того, слід дотримуватися особливої обережності з просторами, де розвиваються ці птахи.

ЦЕСАРКА

Також відомий як цесарка, цесарка - середні тварини, вага яких коливається від 3,3 до 4 кілограмів. Це екзотичні птахи, які привернули увагу не тільки своїм смаком, але і здатністю споживати комах, не руйнуючи рослинність. ПтахофабрикаCriales розповіла цим ЗМІ, що на даний момент цей вид птахів продається не до початку свого сезону, який починається у вересні. Ця точка продажу пропонує їх парами одномісячного віку, народженого S/ 50.00.

¿Por qué el faisán y la gallina de guinea no son parte de la canasta básica?

Розведення цих птахів не потребує такого догляду, як фазан, але оскільки це птах, здатна літати, повинні бути побудовані простори, де він може подорожувати, не маючи можливості втекти. Їх раціон не вимогливий. Йогом'ясо вважається одним з найздоровіших і найбільш дієтичних, оскільки присутність жиру в них становить 1%. Продажїх яєць також є важливим бізнесом для тих, хто їх вирощує через постійне виробництво і тривалого терміну зберігання.

На відміну від курки, загальної їжі на сімейних столах, як фазан, так і цесарки нелегко доступні. Тому вражає те, що вони були включені до закону, який звільняє продукти, що входять до основного сімейного кошика із загального податку з продажу (IGV).

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