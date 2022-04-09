Where microbes accumulate in the kitchen

Кухні, поряд з санвузлами, часто є найбільш забрудненими побутовими середовищами. Зазвичай виділяють патогени зі стільниць, посуду, складних приладів, таких як кухонні процесори та блендери, консервні сошники, стоки для раковини, мочалки, обробні дошки, губки та чистячі прокладки.

Зокрема, дерев'яний посуд — будь то ложки, виделки, обробні дошки або якась інша тканина - які високо цінуються і використовуються в побутових умовах, заборонені в сфері громадського харчування, оскільки вони не вважаються досить безпечними на мікробіологічному рівні. Більше того, ще в 1991 році Міністерство сільського господарства США опублікувало рекомендацію, що студенти, які вперше йдуть до коледжу та готують їжу, також не повинні використовувати дерев'яні обробні дошки.

Причина в обох випадках полягає в тому, що деревина - пористий матеріал, який зберігає вологу, необхідну для росту мікробів. На довершення, він, як правило, погіршується, утворюючи тріщини, в яких може розміщуватися незліченна кількість мікроорганізмів. З цієї причини доцільно використовувати вироби з пластика, металу або силікону. Також на вітчизняному рівні.

Однак дебати не обходяться без суперечок. Тому що існують також дослідження, які свідчать про те, що шорстка поверхня деревини вороже ставиться до бактерій. Навіть деякі аналізи вказують на те, що деревина має антибактеріальні властивості.

Кухніяк джерело зараження

Los utensilios de madera –ya sean cucharas, tenedores, tablas de cortar, o algún otro paño–, muy apreciados y utilizados en el entorno doméstico, están prohibidos en el sector gastronómico Klaus Vedfelt | Getty Images

Хоча сприйняття споживачами ризику зараження харчовими захворюваннями в домашніх умовах дуже низьке, справа в тому, що перехресне забруднення на побутових кухнях є основним побутовим джерелом зараження. У 2014 році 37,3% харчових спалахів в Європейському Союзі проросло в побутових умовах. Так само, згідно з однією з останніх звітів про спостереження Центру контролю захворювань США (CDC), у 2016 році в цій країні було 76 спалахів (10%) та 895 випадків хвороби (7%), які були віднесені до їжі, приготовленої в приватних будинках.

В останні роки звіти Європейського Союзу вказують на те, що кілька харчових захворювань пов'язані з вітчизняними джерелами інфекції. Неправильне поводження з їжею, не миття рук перед приготуванням їжі та поводженням з харчовими продуктами та негігієнічними практиками вважаються основними факторами епізодів харчових захворювань.

Список великий, але бактеріальні пологи сальмонели, Campylobacter, Listeria і Brucella , бактерії Escherichia coli verocytotoxigenic (VTEC), норовіруси, вірус гепатиту А і такі паразити, як Taenia solium , Echinococcus , аскарис , Cryptosporidium , Entamoeba histolytica або лямблії очолює список поширених харчових патогенів, які щороку вражають мільйони людей.

Чистячіпрокладки або кухонні губки, основне джерело забруднення

Las esponjas o estropajos son principal fuente de contaminación

Серед потенційних мікробіологічних вогнищ у побутових умовах виділяються кухонні губки або чистячі прокладки . Їх часто використовують не тільки для чищення посуду і кухонного начиння, але і різних поверхонь або навіть полиць холодильника, що підвищує ризик перехресного забруднення.

Завдяки великому співвідношенню поверхні/об'ємних губок, звичайної постійної вологи, яку вони представляють, пористої та повітряної структури та поживних речовин для росту бактерій, які вони містять (з залишків їжі), вони є ідеальним середовищем існування мікроорганізмів. Запідрахунками, вони здатні приховувати 54 мільярди бактерій на кубічний сантиметр.

Кілька досліджень щодо мікробіологічної якості чистячих прокладок попереджають, що вони зазвичай містять високий рівень забруднення та виділення таких збудників, як Salmonella spp., Acinetobacter spp., Moraxella spp., Золотистий стафілокок, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Enterobacter cloacae, Клебсієла окситока або кронобактер sakazakii. Аналіз, проведений у 1997 році на 10 кухнях США, виявив, що 33% протестованих губок були позитивними для кишкової палички та 67% для калових коліформ.

Дослідження, проведене в 2020 році про мікробіологічну якість кухонних губок, використовуваних в університетських резиденціях.) Показало, що студенти використовували їх для миття предметів, таких як столові прилади, тарілки та склянки, а також для чищення духовки (32%), мийки (26%), холодильника (10%) і навіть розливів на підлогу (4%).

LA contaminación se produce porque se utilizan no solo para limpiar platos y utensilios de cocina, sino también diferentes superficies o incluso estantes de refrigeradores, lo que aumenta el riesgo de contaminación cruzada.

Аналіз показав, що використовувані губки містили високі показники мезофільних аеробних бактерій (79 мільярдів бактерій на кубічний сантиметр), коліформи (72 мільярди бактерій на кубічний сантиметр), ентеробактерії (73 мільярди бактерій на кубічний сантиметр), а також дріжджів та ниткоподібних грибів (70 мільярдів бактерій на 1 кубічний сантиметр). осередки на кубічний сантиметр). Найбільш часто ізольованими ентеробактеріями були Enterobacter cloacae (56%) та Klebsiella oxytoca (16%), обидва патогени людини. Всі ізоляти Enterobacter cloacae були стійкими до антибіотиків, таких як амоксицилін, цефалотин, цефокситин і цефуроксим-аксетил.

Коротше кажучи, немає сумнівів, що через рахунок, який він нам приносить, бажано регулярно оновлювати наші губки.

* Рауль Рівас Гонсалес, професор мікробіології, Університет Саламанки

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