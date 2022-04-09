Який найздоровіший спосіб ходити

A group of friends walking a scenic pier in Hawaii





Як транспортний засіб, як спорт або просто як прогулянка... Ходьба є центральною частиною нашого життя. Але чи правильно ми це робимо? Чи достатньо ми ним скористалися? Опікун опитав вулиці Аннабель, автор книги «52 способи ходьби: дивовижна наука про прогулянки для здоров'я та радості, один тиждень за раз» (52 способи ходьби: дивовижна наука про ходьбу для здоров'я та радості, один тиждень за раз).

Як пояснив експерт, найкращий час для прогулянки залежатиме від процедур кожної людини. «Якщо ви погано спите, вам доведеться ходити принаймні 10 хвилин в першу годину після того, як ви прокинетеся, і вам потрібно бути на вулиці, щоб сказати своєму тілу повернутися до сну протягом 15 годин».

Він додає, що ще одним хорошим варіантом для цього типу людей є також пізня післяобідня прогулянка, в ідеалі в лісі. «Одне з досліджень, з якими я консультувався, виявило, що для людей, що йдуть через сосновий ліс, ефект був схожий на ефект прийому снодійного ».

El mejor aire para respirar al caminar debe estar lleno de iones negativos, lo que ocurre donde el agua se estrella, por ejemplo en una cascada.

Звичайно, якщо прогулянка полягає в поліпшенні настрою, він каже: «наука говорить, що ви теж рано йдете».

Длятих, хто ненавидить вранці, можуть бути хорошими вечірніми прогулянками. Особливо якщо є повний місяць. «Середня людина спить на 20 хвилин менше в повний місяць. Наші предки використовували б місячне світло як продовження дня: ми покликані бути зовні в ньому».

А як щодо тих, у кого немає лісу поблизу або парку, де можна побачити Сонце чи Місяць. Що рекомендує Вулиці - це звернути увагу на фрактали. «Фрактал - це повторюваний візерунок, часто зустрічається в природі і абсолютно в архітектурі. Коли ми бачимо фрактал, ми інстинктивно розслабляємося: наш мозок виробляє альфа-хвилі, які змушують нас почувати себе добре», - пояснює він.

Si la caminata es por la ciudad, la experta recomienda observar los patrones en la arquitectura (EFE/Carlos Ramírez)

Крім того, експерт радить не ходити, дивлячись на мобільний телефон: «Вас може вдарити автомобіль. І ви не чуєте спів птахів. Дослідження показало, що спів птахів піднімає духів людей, що живуть у містах».

Більш того, він додав, що при горизонті спостерігається рівень стресів падає, кортизол падає. «Ось чому нам подобаються погляди», - пояснює він.

Щеодна рекомендація вулиць - шукати десь там, де є вода , оскільки найкраще повітря, щоб дихати під час ходьби, має бути наповненим негативними іонами, що трапляється там, де вода падає, наприклад, у водоспаді. «Одне дослідження порівняло різні групи вихователів. Одна група йшла біля водоспадів, інша залишилася всуші, а інша йшла в гори. Каскадна група мала набагато менше психологічного дистресу, більшу ємність легенів і набагато вищий рівень антитіла, званого секреторним імуноглобуліном, який знаходиться в слизовій оболонці нашого рота і носа, і в нашому кишечнику», - пояснює він.

Щоб зробити цю книгу, Вулиці йшли на великих висотах, через ліси, босоніж, на спині і під повним місяцем. З цікавістю, як єдиний гід, він слідував за річками та паломничими шляхами. Він намагався йти енергійно, уважно і перераховувати запахи, коли ходив.

Результати зібрані в 52 коротких розділах, кожна з яких зосереджується на іншому способі насолоджуватися щоденною прогулянкою або, як вулиці люблять це називати, прогулянкою.

Експерт пропонує десятки інноваційних способів змусити когозавгодно будь-якого віку або рівня фітнесу ходити. Дослідження показують, що є багато переваг, які випливають навіть від дуже короткої або дуже повільної ходьби. Прогулянка в холод, вітер і дощ також має свої нагороди, а грязьові атракціони, як показано, покращують настрій, допомагають зосередитися і знімають астму.

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