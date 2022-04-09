Що відомо про загибель дорослої особини під час втечі в Сояльтепек, Оахаці

Зйомки мексиканського фільму La Gran sedción були призупинені 7 квітня, не зазначивши причину продюсерської компаніїPimienta Films. Однак місцеві ЗМІ на острові Соялтепек в Оахацізапевнили, що справжньою причиною була б смерть старшого дорослого, який, мабуть, діяв на зйомці.

Хоча смерть 88-річної жінки 6 квітня підтверджується міським урядом Сан-Мігеля Сояльтепека , немає інформації, яка підтверджує її участь як додатковий персонаж у акторському складі фільму.

Джерело цього факту віч-на-віч консультувався Infobae México і запевнив, що старша доросла людина не була частиною постановки і не прослуховувалася як додатковий або другорядний характер; однак жінка виконала профіль , щоб піти на кастинг, вона жила в регіоні та датаїї некролозу збігається з припиненням зйомок.

Así se llevaban a cabo las audiciones para ser personaje extra o secundario (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

«Наші щирі співчуття родині Лоренцо Вентура щодо чутливої смертіпані Марії Крістіни Вентури Лопес», - було прочитано на сторінці у Facebook муніципального управління Сан-Мігель Сояльтепек.

Слід зазначити, що мексиканська виробнича компанія Pimienta Films стоїть за фільмами, такими як Noche de Fuego (2021); режисер, який координує та керує його, - Ніколас Селіс , який служив продюсером для Риму (2018), режисер Альфонсо Куарон.

7 квітня місцеві ЗМІ Ель Піньєро повідомили, що 88-річна жінкапомерла на знімальному майданчику через явну необачність. Нацьому веб-сайті було запевнено, що «через необережність та перевищення швидкості» транспортний засіб, в якому Родріго Санчес Васкес, член Нахуала Кастингта старший дорослий, який помер, був скасований.

El gobierno municipal emitió una esquela (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

З іншого боку, місцеві ЗМІ поділилися, що член виробництва отримав травму голови, ця інформація збігається із заявою, зробленою особою, яка консультувалася з цим засобом, і стверджувала, що була там на момент аварії.

Згідно з цим джерелом, старша доросла людина прийшла б в гості до своїх родичів, так як на острові Соялтепек вулиці нахилені, вона б попросила прокотитися, щоб спуститися вниз,тому члени виробництва намагалися допомогти їй, потрапивши її на борт, вони б піднялися на неї на квадроцикл, Однаквага учасників та крутий схил змусили його дестабілізувати.

Esta es la cuatrimoto en la que la adulta mayor habría sufrido el fatal accidente (Foto: Cortesía página FB Isla Soyaltepec: Oaxaca)

Наприкінці березня Нахуала Кастинг розпочав заклик до населення острова Сояльтепек, Тукстепек та Халапа-де-Діаз, регіонів, розташованих у штаті Оахака. Будь-хто старше 25 років міг прослуховувати як другорядний або додатковий персонаж у фільмі La Gran Seduction відPimienta Films.

Кастинги проводилися між 31 березня і були б продовжені до 8 квітня, повідомляє муніципальне управління Сан-Мігель Сояльтепек.

«Їм не потрібен конкретний рівень освіти чи віку, якщо їм більше 25 років, можуть прийти навіть літні люди, у них буде зроблено близько чотирьох фотографій, і їм просто потрібно захотіти брати участь», - сказав Густаво Лопес, координатор кастингу в Nahuala Casting, у відео.

Este fue el comunicado de la empresa que organizó el casting (Foto: Nahuala Casting)

ГрасіелаЛізбет Мігель Віллануева - кастинг-директор фільму « Ла Гран Спокушання відPimienta Films » після смертельної аварії, пов'язаної з транспортним засобом, опублікувала заяву від імені цієї компанії.

«Цим ми повідомляємо вам, що наша кастингова команда, що складається з Густаво Лопеса, Карлоса Оропези та Еммануеля Товара припинить прослуховування з цього моменту в цьому районі (Тукстепек, Сайальтепек та Халапа де Діас) через те, що виробництво, як правило, призупинило попередні роботи з виробництва фільму», це можна було прочитати в ньому.

У повідомленні також зазначено, що «Виробництво зв'яжеться з відповідними органами, щоб офіційно надати більше інформації». Засловами Анхеля Камарена, репортера новин tvbus , монтаж для зйомок фільму вже був знятий з острова цього 8 квітня.

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